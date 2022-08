¿Quién tiene la razón? La polémica entre Petro y Duque por reconstrucción de Providencia

Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que que las casas reconstruidas en Providencia habrían costado $600 millones cada una, la polémica no ha parado y ahora son varios los funcionarios del gobierno de Iván Duque los que se han pronunciado al respecto.



Poco después de que Petro demostró desconcierto por las viviendas que encontró construidas y arregladas en comparación al valor que tuvieron en su reestructuración, el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Víctor Muñoz, fue enfático en que el valor señalado por el mandatario no es del todo cierto.



"En Providencia se reconstruyen 737 casas tipo VAL promedio de costo 393 millones y áreas entre 45 a 180 m2. 330 casas tipo refugio en estructura metálica y concreto costo promedio 695 millones área entre 86 y 111 m2. Resistentes a Huracanes...", escribió Muñoz en su Twitter.

​Pero Muñoz no fue el único que se refirió al respecto, sino que Susana Correa, quien fue la encargada de la construcción de San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Iota, se pronunció y manifestó que no es posible que con una visita de un solo día, como la hizo Petro, se puedan sacar conclusiones definitivas sobre lo que ha sido el trabajo realizado en la isla.



Aunque no se refirió directamente al supuesto precio de las viviendas, Correa sí hizo énfasis en los resultados que se han evidenciado en Providencia luego de la reconstrucción realizada en el gobierno de Duque en el que, según recalcó, se logró una reactivación económica de la isla.



"150 posadas y establecimientos turísticos reconstruidos, restaurantes en funcionamiento, 216 negocios dotados y 54 establecimientos comerciales al servicio de la gente. Una reactivación en armonía con las prácticas culturales ancestrales. 58 lanchas y más de 150 motores para la comunidad pesquera de las islas", detalló Correa.

Uno que también tuvo algo que decir sobre la polémica reconstrucción de Providencia fue el expresidente Iván Duque, quien a través de su cuenta de Twitter no solo compartió una serie de videos en los que se relatan las labores realizadas en la isla durante su gobierno, sino que aseguró que "hoy, hay una nueva Providencia gracias a la reconstrucción adelantada".



"EsConHechos que enfrentamos el primer huracán categoría 5 que golpeó nuestro país destruyendo por completo Providencia y Santa Catalina. Hoy, hay una nueva Providencia gracias a la reconstrucción adelantada. Gracias a tantas personas de la comunidad por sus mensajes esta mañana", escribió Duque en sus redes sociales.

Aunque el actual mandatario colombiano no se ha respondido a los pronunciamientos de Duque y sus exfuncionarios, sus primeras declaraciones continúan dando de qué hablar. Cabe recalcar que como balance de su recorrido por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente Petro aseguró que es sorpresivo que una vivienda de unos materiales como los que evidenció tengan un valor tan alto.



“El valor promedio de cada solución de vivienda que se ha entregado a la comunidad, un poco más de 1.000, entre nuevas, reposiciones, desde el punto de vista de ese número alcanza el % alto digamos de reposesión de vivienda en la isla, pero el costo promedio de esas viviendas es de $600 millones. Son edificaciones de aproximadamente 70 metros cuadrados en promedio, eso da casi $10 millones por metro cuadrado ¿Por qué un valor tan sorprendente?”, explicó el presidente.



El presidente manifestó que la respuesta que le dieron sobre el valor del alto costo se debe al traslado de los materiales desde Cartagena hasta el Archipiélago, traslado que también fue apoyado por la Armada Nacional.