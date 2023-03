Álvaro Uribe habla hoy en la audiencia de preclusión del caso en su contra

El expresidente Álvaro Uribe inició en la mañana de este jueves su defensa, en el marco de la audiencia de preclusión que se lleva a cabo en medio del caso que se le sigue por supuesta manipulación de testigos.



En su intervención ante la jueza 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, el exmandatario manifestó su desacuerdo con el abogado Miguel Ángel del Río, quien lo ha acusado de haber desobedecido la orden de la jueza, consistente en no divulgar información relacionada con el caso.



Uribe Vélez aseguró que las afirmaciones que hizo en la red social Twitter el 1 de diciembre de 2022 no se referían a lo ventilado en el caso, “sino a una solicitud de perdón hecha por el presidente Gustavo Petro frente a las masacres de El Aro y La Granja en Ituango”.



Luego de un recuento sobre la relación que él ha tenido con abogados que lo han acompañado a lo largo de su carrera y de su defensa, el expresidente agregó que resulta claro que estos deben servir como marco para examinar su relación con el también abogado Diego Cadena: “Siempre con respeto, sin ambiguedades, con absoluto apego por las normas y su cumplimiento, sin llamado alguno a irregularidades”.



El exjefe de Estado relató con detenimiento detalles de su vida política “que demuestran que ha sido un combatiente con argumentos, sin recurrir a ningún actuar delictivo, sin amenazas, con respeto por sus adversarios”.



Recordó cómo conoció al abogado Cadena y enfatizó en que “no hay una sola prueba, y el mismo Juan Carlos Sierra lo ha reconocido, que diga que el doctor Diego Cadena le ofreció beneficios. No hay nada de dónde se pueda inferir que yo le ofrecí beneficios directamente. ¡Nunca!”.



Cabe recordar que la última fase de la audiencia de solicitud de preclusión presentada por la Procuraduría General de la Nación en favor de Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda, se inició el pasado marte 7 de marzo.



Ese día habló Jaime Granados, abogado de la defensa, expuso los argumentos para apoyar la solicitud del Ministerio Público y desvirtuar las versiones que indicaban que, supuestamente, Diego Cadena, a nombre del exsenador y máximo líder del partido Centro Democrático, propuso el pago de coimas o el ofrecimiento de prebendas a testigos como Juan Guillermo Monsalve para que declararan en contra de Cepeda.



Precisamente sobre Monsalve, el abogado defensor dijo que “no existe evidencia que lo vincule con los grupos paramilitares en Antioquia, hecho por el cual, cualquier versión que él ha dado sobre los hechos de los que fue testigo dentro de este grupo armado ilegal deben ponerse en tela de juicio”.



Con la intervención del expresidente, que continuará en la tarde de este jueves, se finalizará la etapa de escucha de todos los sujetos procesales y la jueza 41 de conocimiento de Bogotá se preparará para tomar una decisión de fondo sobre este caso, uno de los más mediáticos de los últimos años en el país.