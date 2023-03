Las controversias que tienen en el ojo del huracán al canciller Álvaro Leyva

En las últimas semanas, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, ha protagonizado controversias con exnegociadores de paz, miembros del Congreso y hasta funcionarios del Gobierno.



Por medio de su cuenta de Twitter, el canciller les ha respondido a quienes han cuestionado o criticado el proceso de negociación que actualmente adelanta el Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual recientemente cerró su segundo ciclo de conversaciones en México.



Uno de los críticos fue el ex alto comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, quien aseguró que el grupo armado no ha evidenciado una voluntad real de dejar del conflicto que generan en todo el país.



Referente a esto, el canciller reaccionó con evidente molestia y aseguró que Jaramillo solo buscaba protagonismo con sus opiniones.



“A palabras necias, oídos sordos. A algún alto comisionado de paz de antaño fue necesario enmendarle la plana. Ser inteligente expost para lucirse es como ser comentarista de futbol los lunes por la mañana. Facilísimo. El mejor aporte a la paz es construir, no destruir”, afirmó Leyva en su red social.



Al mismo tiempo, el senador y exnegociador de paz Humberto de la Calle, cuestionó la figura que está ejerciendo el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie Rivera.



“¿Por qué desató una implacable oposición al proceso con las Farc, cuando en la agenda actual con el ELN se observan temas mucho más comprometedores para el Estado y la sociedad? Por ejemplo: La dejación de armas fue uno de los puntos más explícitos de la agenda en La Habana”, afirmó de La Calle en la carta.



Y reiteró el senador en la misiva: “Su aprobación de estas ideas, en contraste con la pugnacidad respecto de las conversaciones de La Habana, pone sobre el tapete cuál fue su motivación en ese momento. Se ha dicho que esta actitud fue una respuesta a la traición de Santos. Yo no creo que haya sido una traición sino una necesaria rectificación”.



Otra diferencia que venía surgiendo de forma privada en la Cancillería pero que se hizo pública en las últimas horas fue la salida de la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, de la Cancillería.



Desde la entidad trascendió que la relación entre Leyva y Gil no era la más cercana y, por el contrario, tenían muchas diferencias en diversos temas frente al manejo y tratamiento de la Cancillería.



En remplazo de Gil estará Elizabeth Taylor Jay, quien ha tenido acercamiento en los últimos meses con el canciller.



A pesar de las diferencias, Gil estará desempeñando otro cargo en el Ministerio, pero en el exterior, por ahora está esperando el beneplácito.



La salida de Gil ha sido lamentada por muchos funcionarios y políticos, particularmente por mujeres.



“La lealtad es y será siempre con el país. Siempre”, expresó Gil en su cuenta de Twitter.



El cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, afirmó: “No me caben las palabras para agradecer, defender una causa y un proyecto de país, de Gustavo Petro aprendí el sentido real de la lealtad, lealtad que me inculcó mi abuelo, la lealtad que no se cambia por nada y se está en las buenas y en las malas. Mi cariño siempre Laura Gil”.



Finalmente, frente a la salida de Gil, el canciller únicamente hizo público el comunicado en donde se anunció la salida de la funcionaria del cargo.