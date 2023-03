"La situación es grave": Rodrigo Londoño hizo un fuerte llamado al Gobierno frente a la paz total

El firmante del acuerdo de paz y líder del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, le hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro frente a lo que ha sido la implementación del acuerdo y al cómo se está desarrollando y buscando la paz total en Colombia.



El llamado de Londoño se da después de la denuncia que dio a conocer el Consejo Nacional de Reincorporación de Comunes el cual aseguró que más de 200 familias de excombatientes de las Farc, entre los que se encuentran 86 mujeres y alrededor de 80 niños y niñas en el Meta, tuvieron que huir de allí por amenazas de disidentes de las Farc.



El firmante del acuerdo pactado en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos aseguró que la búsqueda de la paz total los ha afectado en su seguridad.



“Señor presidente Gustavo Petro. La implementación del Acuerdo de Paz corre grave peligro. Las organizaciones con las que se pretende negociar la 'Paz Total' nos han hecho blanco de sus acciones y su gobierno no atiende nuestros llamados”, expresó Londoño en su cuenta de Twitter.



Señor presidente @petrogustavo no permita que los cimientos del Acuerdo de Paz sean destruídos. Que no se turbe la esperanza de la paz de Colombia por los cálculos de la política.

El firmante del acuerdo aseguró que Comunes ha sido amedrentado por el Estado Mayor Central, disidencia de las Farc, grupo que comenzará un proceso de paz con el Gobierno en las próximas semanas.



“Señor presidente la situación es grave en varios espacios de reincorporación. En Mesetas la orden fue perentoria de abandonar el territorio, pero en Carrizal y en Remedios, Antioquia, hay un desplazamiento silencioso, en Arauca confinamiento”, afirmó Londoño.



Y reiteró el líder de Comunes: “La acción de este grupo y de otros con los que usted pretende llegar a un acuerdo para la Paz Total han apropiado el deseo de hacer trizas el acuerdo de paz. Increíblemente, todo ello pasa y es del conocimiento de funcionarios de su gobierno”.



Londoño le hizo una propuesta al presidente de hacer un acompañamiento territorial humanitario en esa zona del país afectada, además le pidió el favor de atenderlo en un encuentro junto al comisionado de Paz, Danilo Rueda.



“Desde el inicio de su gobierno estamos esperado que usted nos reciba para exponerle nuestros puntos de vista sobre la implementación del acuerdo de paz, nuestras inquietudes y propuestas. Es urgente que atienda a la alta parte contratante del acuerdo”, afirmó Londoño.



Y concluyó el firmante: “Presidente cuente siempre conmigo y con los firmantes de paz para lograr una paz estable, duradera y con justicia social para Colombia. Pero jamás arriesgaremos la implementación del acuerdo de paz”.



Recientemente, Londoño había asegurado que la búsqueda de paz total es un gran riesgo que está asumiendo el Gobierno.



“Hay cosas que uno quisiera que no fueran así, pero se sabe que es un grupo en donde hay una serie de fuerzas donde, de todas maneras, no hay una unanimidad en pensamiento y en la misma acción, no ha sido fácil, pero ahí estamos. La paz total es audaz, pero riesgosa, ya lo estamos viendo, pero es una decisión acertada”, afirmó Londoño en entrevista con Colprensa.