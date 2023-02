Alex Flórez no aceptó cargos por polémica en Cartagena y dice que se disculpó con policías

En una audiencia realizada por la Procuraduría para estudiar su caso, el senador Alex Flórez no aceptó los cargos por insultar, en estado de embriaguez, a un grupo de policías que no le permitieron ingresar con una acompañante a un hotel en Cartagena.



La Procuraduría busca determinar la responsabilidad del senador del Pacto Histórico en el escándalo, esto teniendo en cuenta que Flórez llamó asesinos a los policías que llegaron a atender el caso, luego de que se presentó un altercado con el personal del hotel.



Al intervenir en los audiencia, el Senador expresó nuevamente sus disculpas ante todos los afectados tras un altercado.



"El día que ocurrieron los hechos yo no me levanté planeando que me iba a pasar de copas y que sucedieran estos hechos. Si yo no hubiera estado en estado de alicoramiento, esto nunca hubiera pasado", aseguró



Aceptó que estuvo mezclando whiskey y cerveza en 3 lugares distintos durante más de 10 horas y por tanto no se acordaba de nada. "No tengo memoria de haber salido de la discoteca y tenido un altercado con la policía. Al otro día contesté a un medio nacional y les aseguré que no sabia cual era el drama", explicó.

En video quedó registrado el escándalo que protagonizó el senador del Pacto Histórico, Alex Florez, quien en un aparente estado de embriaguez insultó a la Policía cuando le impidieron la entrada a un hotel en Cartagena.



Sin embargo, Flórez aseguró que antes ya había tenido lagunas debido al alcohol pero que desde que ocurrió el hecho ha hecho cambios en su vida porque no ha consumido alcohol desde hace 6 meses.



"Estoy procurando resolver esto con profesionales de la salud. Cumpliré seis meses en los que no me he tomado ni una sola copa de licor. Esto ha representado la oportunidad de cambiar ese tipo de actividades de fiesta y licor por ejercicio, meditación, lectura", dijo.



Según él, busca ser un ejemplo para su hijo menor y está comprendiendo el nivel de responsabilidad quienes han sido elegidos por voto popular.



Por su parte, el abogado del senador solicitó que Alex Flórez no sea sancionado porque no era responsable de sus actos. "No puede ser responsable disciplinariamente por sus actos porque estaba en estado de alicoramiento. En este estado el organismo cerebral se altera", expresó.



La Procuraduría calificó la conducta como dolosa y decretó la realización de pruebas testimoniales a la policía y demás implicados en el hecho. Además, confirmó la continuación de audiencia para el lunes 10 de abril, a las 9 de la mañana.



Al respecto, Flórez manifestó que no aceptó los cargos porque le imputan que haya sido con dolo y, según dijo, él no tuvo la intención de maltratar a los policías.



"Espero que se tome la mejor decisión y que no se me sancione de otra manera a las que ya he tenido que asumir, pero una suspensión de mis funciones excede en gran medida lo que ocurrió", aseguró el senador a los medios de comunicación al concluir la audiencia.