"Perdí por ser honesta": María Isabel Urrutia se desahogó luego de su salida del MinDeporte

"No me dejaron hacer mucho en cinco meses", "hay corrupción en todos los ministerios", "no me dejaron pararme en la alocución", son algunas de las frases que manifestó la ahora exministra de Deporte, María Isabel Urrutia, al referirse a su salida del Gobierno de Gustavo Petro.



Urrutia, quien en un primer momento aseguró que no sabía si el Presidente la había insubsistente, volvió a asegurar que sale del Gobierno sin saber qué pasó porque, según recalcó, no le explicaron el porqué le habían decidido reemplazarla.



Aunque la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, manifestó que los tres ministros salientes conocían la decisión del Presidente antes de la alocución, en una entrevista que le concedió a Revista Semana, María Isabel Urrutia fue enfática en que ella ni sabía ni sospechaba de que iban a prescindir de su labor.



"No sabía, ni sospechaba, ni me dijeron previamente. Fue en la alocución", dijo Urrutia, quien al ser preguntada sobre cómo tomó la noticia, indicó "como lo que soy, una campeona, una competidora. Cuando estoy en la tarima ya sé qué me toca, me toca ganar o perder y perdí por ser honesta".



Al ser cuestionada sobre el porqué asegura que "perdió por honesta", Urrutia comentó que ella trató de hacer cambios en el interior del Ministerio para beneficiar a los deportistas y no a los políticos, situación que, según ella, no habría sido recibida de la mejor manera.



"Claro, por tratar de cambiar el deporte, porque lo quería para los deportistas y no para los políticos. Ese fue mi discurso. Traté de cambiar muchas falencias, como el 63 % del presupuesto para los políticos y los deportistas pasaron trabajos. Empecé a cambiar todo eso y a los políticos no les gustó, tenemos reforma laboral, pensional y reformas de reformas. Me duele por los deportistas", aseveró la medallista olímpica.



En medio de su "desahogada", la Exministra, incluso, aseguró que encontró que había hechos de corrupción no solo en el ministerio que lideró, sino también en otras carteras. "Al país le digo que nunca hice las cosas mal. Las hice tan bien, de atacar la corrupción, que terminé por fuera", comentó.



Frente a la pregunta de qué sí logró realizar en el tiempo en que estuvo al frente de la cartera de Deportes, Urrutia dijo que en realidad no pudo hacer mucho porque, según indicó, "no me dejaron hacer mucho en cinco meses; lograr recuperar Juegos Nacionales, hacer que los niños hagan deporte, nada pude hacer. Esa es la frustración. Dios sabe dónde me pone y dónde no".



Urrutia, finalmente, precisó que cuando se acabó la alocución tuvo la oportunidad de acercarse al Presidente, puesto que ella sí estaba en el lugar, pero no la dejaron pararse junto a los demás ministros. Al respecto, dijo que le agradeció a Petro por la confianza, pero que él no le dio detalles del porqué se dio su salida.



"Nos saludamos, le agradecí, lo abracé y le di agradecimiento por tratar de hacer el cambio que pensé que era posible. Fue una oportunidad linda. Fue de saber y conocer, agradecí, saludé a mis compañeros, pero no fue leal lo que me hicieron. Me hubieran llamado tres horas antes o una hora antes a decirme y yo entiendo, porque sé lo que es la política y sus acuerdos", puntualizó.