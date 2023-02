"Hubiese sido más poético hablar": exministra de Cultura ante sorpresivo anuncio de Petro

"Me llamaron tres minutos antes de la alocución a decirme que el presidente pediría mi renuncia": Patricia Ariza, exministra de Cultura, lamentó la forma en la que le notificaron su salida y se refirió a su relación con el ministro encargado de Cultura, Ignacio Zorro.



Con respecto a la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro, la saliente Ministra de Cultura le indicó a Blu Radio que aunque respeta la determinación, considera que pudo "ser más poético conversar".



Además, confesó que espera algún día tener una conversación con el Jefe de Estado sobre este sorpresivo anuncio.



Lea además: "Hay que cohesionar la voz del Gobierno sobre las reformas": Prada ante remezón de ministros



Por otra parte, Patricia Ariza se refirió sobre Ignacio Zorro, quien será el ministro encargado de Cultura, y dijo que mientras él fue viceministro su relación siempre fue cordial y respetuosa. Sin embargo, reiteró que no entiende las razones de Petro.



Asimismo, se refirió sobre el viaje a Venezuela de la primera dama, Verónica Alcocer y el entonces viceministro de Cultura, Ignacio Zorro, para conocer el sistema de orquestas y afirmó que no fue informada, añadiendo que lo correcto era que ella se enterara sobre dicho vuelo.



“A mí no me nombró la esposa del presidente, me nombró Petro", agregó la exministra Ariza restándole importancia al conflicto que se pudiera generar en ese caso. Además, resaltó que, a pesar de la decisión del mandatario de apartarla del gabinete, le seguirá siendo leal al Gobierno actual.



Le puede interesar: "Seguiré opinando con libertad": Alejandro Gaviria tras su salida del ministerio de Educación



La exministra de Cultura también se pronunció sobre los rumores que habían referente a su gestión, y señaló que conocía los "chismes" que habían sobre su perspectiva del arte, pero resalta que "“siempre había trabajado con eso y lo consideraba constructivo".



Por otro lado, el ministro de Cultura encargado, Ignacio Zorro, le envió una carta a la exministra Patricia Ariza, agradeciendoles por su trabajo al frente de dicha cartera.

#CULTURA | Ministro (e) de cultura Jorge Ignacio Zorro le envía carta a la exministra @PatriciaArizaF tras dejar el ministerio. El ministro (e) agradece el trabajo que realizó durante su mandato numerando diferentes avances en la política pública. @ztatianarh pic.twitter.com/zmhdaatLMY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 28, 2023