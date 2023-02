"Hay que cohesionar la voz del Gobierno sobre las reformas": Prada ante remezón de ministros

El ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, se refirió este martes al remezón que realizó el presidente Gustavo Petro a su gabinete de ministros, el cual llevó a la salida de Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza.



Al respecto, el Ministro manifestó que con la salida de los tres ministros, quienes eran los jefes de las carteras de Educación, Deporte y Cultura, lo que se busca es cohesionar las voces del Gobierno alrededor de las reformas sociales que está impulsando en el Congreso de la República.



Según manifestó Prada, con la llegada de Aurora Vergara al ministerio de Educación y de Astrid Rodríguez al ministerio de Deporte, se hace una invitación no solo a ellas, sino también a los gremios y organizaciones a que aporten a las reformas de la salud, laboral y pensional.



Ante los cuestionamientos y diferentes versiones sobre cómo y por qué se dio la salida de Gaviria, Urrutia y Ariza, el MinInterior fue enfático en que para el gabinete solo hay una versión y es el discurso manifestado por el Presidente durante la alocución realizada en la noche de este lunes.



"No hay sino una versión oficial para nosotros. En la alocución el Presidente da su mención de dos palabras: cohesión del equipo y la determinación para avanzar fuertemente. Estamos llegando a un momento decisivo del Gobierno, pues están iniciando los grandes debates en el Congreso", manifestó Prada en diálogo con Blu Radio.



Teniendo en cuenta que la salida de Alejandro Gaviria del gabinete ha generado dudas sobre si sus reparos a la reforma a la salud fueron el causante de la decisión del Presidente, el ministro Prada negó esas versiones y recalcó que en el Gobierno todos tienen permitido discrepar.



"Hemos discrepado enormemente al interior del Gobierno. Cada uno ha tenido la oportunidad de exponer sus puntos de vista (…) Lo único que no se puede decir es que el presidente no ha facilitado los escenarios de diálogo interno", precisó Prada.