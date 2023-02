"Conocían la decisión del Presidente antes de la alocución": Jefe de gabinete desmiente a exministras

Tras el sorpresivo retiro de tres ministros del gabinete de Gustavo Petro, las hoy exministras de Cultura y Deportes, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia, han asegurado en varios medios que se enteraron de su retirada sin previo aviso del Presidente.



La primera que se mostró sorprendida con el anuncio del presidente fue María Isabel Urrutia, quien en una alocución nombró una nueva dirigente para la cartera que ella dirigía.



“No sé si me declaró insubsistente o me cambió”, fueron las primeras palabras de la exfuncionaria en entrevista con Caracol Radio. “Hoy salgo del gobierno sin saber qué pasó… No me explicaron ni me preguntaron nada”, señaló.



Además, indicó que no tenía conocimiento sobre la decisión y resaltó que había hecho todo para “limpiar el Ministerio del Deporte”. “De pronto eso fue lo que pasó, por haber limpiado el Ministerio del Deporte”, sentenció la exfuncionaria, al tiempo que explicó que encontró varias irregularidades al interior de la cartera, entre ellos proyectos donde no existen.



Patricia Ariza, quien se desempeñó como Ministra de Cultura hasta este lunes, también se mostró sorprendida con el anuncio del presidente Gustavo Petro, de removerla del cargo.



“No había hablado conmigo, pero lo supuse. Estoy de acuerdo con el cambio, pero acá en el Ministerio hubo diferencias”, señaló Ariza a Caracol Radio, al tiempo que resaltó que le “hubiera gustado que el presidente me lo dijera”.



Sobre estas declaraciones, Laura Sarabia, jefe de gabinete de la Presidencia, las calificó como "imprecisas" y desmintió a la exministras afirmando que sí fueron notificadas previamente sobre la decisión.



"Es importante aclarar que las dos ministras y el ministro saliente conocían la decisión del Presidente @petrogustavo antes de la alocución presidencial. Las versiones de que fueron notificados por medios de comunicación son, cuando menos, imprecisa", escribió Sarabia en su cuenta de Twitter.

En otro trino, la jefe de gabinete dijo que las ministras estaban citadas en la tarde del lunes para ser notificadas de su retiro, sin embargo, ellas no asistieron.



"Seguramente es un malentendido pero por eso hice la aclaración. Las ministras, al igual que todo el gabinete, estaban citadas en la tarde donde se les notificaría la decisión. Por razones que desconozco no asistieron por lo que fueron notificadas via telefónica", añadió.