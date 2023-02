"No dependen de la reunión con presidentes de los partidos": Petro sobre salida de ministros

Luego del revuelo provocado por la primera crisis ministerial de su Gobierno, con la salida de los ministros Alejandro Gaviria, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia, el presidente Gustavo Petro negó las versiones que indicaban que estos cambios tenían relación con las reuniones que él sostuvo este con varios partidos políticos para sacar adelante la reforma a la salud.



En un tweet en el que respondió a la periodista Camila Zuluaga, quien planteó la posibilidad de que estos cambios ministeriales estuvieran relacionados con una supuesta negociación política con los líderes de los partidos Liberal, U y Conservador, Petro afirmó que ese tema no tuvo nada que ver en su decisión.



Lea además: "Hay que cohesionar la voz del Gobierno sobre las reformas": Prada ante remezón de ministros



“Cambios ministeriales no dependen de la reunión con los presidentes de los partidos. Puedes examinar quienes son las nuevas y nuevos ministros y verás que no tienen nada que ver con la sugerencia informativa que haces a tus lectores y oyentes y que es completamente equivocada”, sostuvo Petro en su trino.

Cambios ministeriales no dependen de la reunión con los presidentes de los partidos. Puedes examinar quienes son las nuevas y nuevos ministros y verás que no tienen nada que ver con la sugerencia informativa que haces a tus lectores y oyentes y que es completamente equivocada https://t.co/2DtIuKzjfA — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2023



La decisión de hacer los primeros tres cambios en su gabinete se conoció cuando Petro intenta sacar adelante la reforma a la salud, que ha sido objeto de fuertes críticas, incluso en el interior de su gobierno.



Lea también: "Conocían la decisión del Presidente antes de la alocución": Jefe de gabinete desmiente a exministras



De hecho, este fin de semana se conoció un documento firmado por el entonces ministro de educación, Alejandro Gaviria; de agricultura, Cecilia López, así como el de hacienda, José Antonio Ocampo y el director de Planeación, Jorge Iván González, en el que formulaban reparos a la iniciativa, que, según ellos, tendría graves problemas de financiación.



Aunque el Gobierno aseguró que la discusión ya se había planteado internamente y que muchas de sus críticas fueron incluidas en el proyecto de ley que finalmente se presentó, ha trascendido que la filtración del documento provocó malestar dentro del Gobierno y en especial al propio presidente Petro.