¿Primera dama al archivo?

Octubre 18, 2022 - 11:40 p. m.

Poncho Rentería

Varias veces se ha discutido si la institución de la Primera Dama sirve o no sirve. En Colombia lo de primera dama aún es bien visto, muchas periodistas son invitadas al palacio presidencial a tomar té de Ceilán con galleticas suizas.



Hace meses me entrevistó en la cadena Blu Radio la recia Camila Zuluaga porque afirmé en mi columna de El Tiempo que el apelativo de Primera Dama era cursi y tontarrón. Al exigirme Camila que defendiera esos adjetivos, le dije que lo de ‘primera dama’ era poco democrático y muy costoso en millones.



Hay doscientos municipios con primeras damas y veintiocho esposas de gobernadores. En los países serios no existe lo de primera dama, es antipático, es inventarse un mito, una supermujer que exige ‘jailosa’ papelería, secretarias, oficina de prensa, asesoras, viajes, autos, guardaespaldas y una ‘dama - amiga’ de compañía. Hay ‘exprimeras damas’ mexicanas que fueron gran palanca para hacer nombrar íntimas amigas en la diplomacia. Lo que han hecho los hombres hace cien años.



Camila Zuluaga tampoco simpatiza con lo de primera dama, también lo ve cursi. Lo grave: que se lo creen, suben el ego a las alturas y pasan a jugar de muy elegantes con mayores gastos y más tiquetes. En Guatemala hubo escándalos culpa una primera dama. En Honduras la que fuera primera dama Xiomara Castro, ahora es la presidente legítima porque desde ese cargo fabricó un partido que la eligió. Xiomara hoy manda, regaña, bloquea y su política es la misma de Gustavo Petro, Francia, Maduro y Piedad Córdoba.



La ambición femenina por el poder crece, Madame Le Pen casi triunfa en Francia y aquí Piedad Córdoba es autocandidata presidencial hace años. En México a la exprimera dama Angélica Rivera, actriz de telenovelas, le probaron que un poderoso constructor, ganador de licitaciones millonarias, le endosó una mansión avaluada en seis millones de dólares.

Su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto la invitó al divorcio y penosamente salió del palacio presidencial por el garaje con 20 maletas Louis Vuitton a gozarse su fortuna robada al pueblo mexicano.



El exmarido de Angelica Rivera, el expresidente Peña Nieto, hoy vive en España con una modelo bellísima. Moraleja: Peña Nieto derrocha su fortuna, su exesposa también, viva la impunidad mexicana. México, el de Pedro Infante y Jorge Negrete es exótico.



Última hora: Irina Karamanos, la esposa del presidente chileno renunció al embeleco de primera dama, la aplaudo y ojalá en Colombia acaben con el costoso novelón de primera dama. Ella dijo: váyanse al carajo con esa idiota distinción y cojan oficio. Bravo por Irina Karamonos. Boric, mandó al carajo eso de primera dama, dejó dicho no soy ni primera ni dama y no me jodan.