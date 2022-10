Petro torea el caro dólar

Octubre 25, 2022 - 11:45 p. m.

2022-10-25

Por:

Poncho Rentería

Mi caleña amiga Pilar que vive en Bogotá me preguntó desde su antipetrismo si Irene Vélez, la ministra de petróleos seguiría en el cargo.

Le respondí: “Te estas pasando de inocente, no hay riesgos de que Petro salga de ella. Ante eso, la bonita, risueña y poco experta en petróleos Irene Vélez, seguirá de ministra”. Irene quería un cargo importante donde pudiera ser eficiente. Pero la vicepresidenta Francia Márquez la impuso en petróleos. En otro cargo Irene Vélez estuviera feliz sin escuchar vainazos ni censuras. Punto.



Noticia grande: el presidente Petro velozmente culpó desde Urabá a los Estados Unidos de causar la ruina económica de muchos países. Gran pifia ese vainazo porque el embajador gringo aquí, don Francisco Palmieri, se lo contó a míster Biden y lo supo Wall Street y a todos ellos les fastidió. El poderoso aparato financiero norteamericano rechaza a todo presidente que les canta sus verdades.



Elecciones en USA, debilitado Biden por lo de Ucrania mientras Donald Trump sigue poderoso en votos, tanto que puede ganarles a los demócratas. Ante eso hoy tratan de meterlo a la cárcel con la ayuda de unos rocambolescos magistrados. Y ustedes miren al Brasil donde ganará el odioso Bolsonaro, apoyado por los empresarios, la clase media ‘anti-Lula’ y los grandes del fútbol con Neymar y Cia. Punto.



Ciertísimo, este gobierno de Petro hoy cumple 80 días que son nueve semanas y media y gozo recordando esa gran película: ‘Nueve semanas y media’ con la rubia Kim Bassinger, talentosa actriz como Vanessa Redgrave, Jane Fonda y Catherine Deneuve. Cine y mercadeo: el cine sigue rentando miles de millones de dólares. Punto.



El nuevo gobierno en 80 días no ha podido rescatar los 80 mil millones que unos tiburones financieros le estafaron a la exministra, Min-Tic, Karen Abudinen. No es fácil rescatarlos, los pillos habilidosos coronaron y Petro no pudo.



¿Y el presidente Petro insistirá en sacar de la cárcel a los tesos jefes de la combativa ‘primera línea’? Dudo que lo consigan porque en Bogotá, hace ocho días, quinientos indígenas Embera lincharon a civiles y policías indefensos a garrote y ladrillazos. Las calles de las capitales colombianas seguirán en poder de ‘La Primera Línea’. Vienen días difíciles, toca aguantarlos, seguir pagando impuestos y los tiquetes aéreos oficiales y colorín colorao.