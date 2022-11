Petro no sabe de ese fútbol

Noviembre 22, 2022 - 11:45 p. m.

2022-11-22

Por:

Poncho Rentería

Como el presidente Petro opina vanidosamente de todos los temas, mañana elevará al cielo a Messi y a Neymar. Entérense que Petro de muchacho jugó buen fútbol en Zipaquirá.



Hagan sus apuestas en favor de Argentina y Francia, y pídanle a sus respetables novias o esposas que no opinen de modas ni de cocina cuando la televisión muestra el partido. Con dos equipos tengo mis simpatías, uno el Ecuador y el otro Senegal, porque su fútbol es una hermosa danza africana. Punto.



Y ahora opino de política porque mi amiga de muchos años Marisa Arabia me anunció que la intachable candidata para alcaldesa de Cali es Diana Rojas, porque de concejal fue pilísima y es cero politiquería. Para Marisa Arabia lo mejor para Cali es elegir a Diana Rojas, denunciante de ‘coimas, serruchos, roscas y ceveyes’ en licitaciones amañadas.



Que se sacudan en Cali: si planean derrotar al alcalde Ospina y sus redentores les toca repetir el modelo del ‘movimiento cívico’ que fundará el caleño-cubano José Pardo Llada. No lo duden, la exconcejal Diana Rojas es una candidata cívica que pinta ganadora. Punto.

Y María Fernanda Cabal, senadora uribista, pidió a su marido José Félix Lafaurie que no se juntara mucho con los tipos del Eln. Es que en La Habana las Farc y el gobierno ningunearon al General Mora, le escondieron hasta los temas militares. El General admite en su libro ‘Memorias de un pacto’ que el mandamás soberbio en el acuerdo Farc y Gobierno era Sergio Jaramillo. ¿Tratarán en Caracas a José Félix Lafaurie como un simple comodín? Esperemos.



No olviden que hace tres años los ‘Elenos’ lanzaron un bombazo en Bogotá quitándole la vida a 22 cadetes de la Policía. Mi humanista amigo Martín Iregui opinó: “Los mataron fríamente, allí derrocharon maldad y estupidez política”. Punto.



Muy tardío acusar a Qatar de violador de los derechos humanos que sí lo son. Pero callan que en los museos europeos unas mujeres idiotas ensucien pinturas de Klimt y de Van Gogh. Eso y los mil bombardeos del siniestro Putin a Ucrania muestran lo peor de la estupidez humana. Y lo que viene será peor, al expresidente Uribe sus enemigos políticos insisten en perseguirlo porque dizque le dañó la imagen a un señor Monsalve.