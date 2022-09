Petro habló y ganó votos

Septiembre 20, 2022 - 11:40 p. m.

2022-09-20

Por:

Poncho Rentería

Con el ego elevadísimo, algo muy humano, el presidente Petro habló para el mundo desde la ONU, avenida tercera, calle 39, en Nueva York. Habló de ecología, del medio ambiente, de salvar los bosques y darle aire puro a la humanidad. Pidió a los países ricos millonadas para salvar la Amazonía colombo-brasilera. No se equivoquen, Petro busca ganarse un Premio Nobel de Ecología, lo sumaría al Nobel de Paz, de Juan Manuel Santos, y al de don ‘Gabo’, en Literatura, para honra y orgullo de Colombia.



Voy a un viejo macanudo, al baladista Piero, ese argentino soñador y poeta que nos transmite buena nota. Piero traduce: “Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento”. Ese Piero está a la par de Gardel, Maradona y Messi, son lo mejor de Argentina y Piero tiene 40 años repartiendo buena nota musical. Punto.



Para escribir sobre Medellín anoto que mi pareja hace 32 años es médica Uni-Javeriana, es Liliana Arango Hurtado Vélez Restrepo. No soy ‘antipaisas’ como tantos en Bogotá. Pero ya no creo que Medellín es la maravilla. En mis años jóvenes en Tuluá fui al colegio con hijos de paisas y ellos viajaban en vacaciones a Medellín y al regreso, muy orgullosos, nos hablaban de Medellín, de El Poblado, Fabricato, Coltejer, Tejicóndor, Imusa y de doña Marta Pintuco, la dueña de una casa de placer. Aquel Medellín de la Colombiana de Tabaco, el paseo Junín y los Echavarría Olózaga se acabó, ya no dicen: “Trabaje honradamente a lo bien, como lo hacen los Echavarría”. Punto.



En este 2022 Medellín ve con vergüenza que varios edificios ganan premio en mala construcción y chamboneo y los vendieron con ‘derrumbe incorporado’. Esos constructores indelicados los bautizaban edificio Continental Towers o El Pensilvania Towers o El Paraíso Towers para facilitar el engaño. La autoridad en Medellín ordenó derrumbarlos. Esos constructores indelicados estafaron a gentes buenas de la clase media.



Medellín e Itagüí son vecinas. Y ocho concejales de Itagüí andan por Madrid, París y Roma paseando por cuenta de los impuestos. Algo indelicados, muy abusivos, muy pillos esos concejales. Dan mal ejemplo y veremos muchos concejales en tour europeo. Son tan pillos como los constructores que vendieron apartamentos de pacotilla. Y el futuro de Medellín pinta peor.