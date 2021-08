La ministra traicionada

Agosto 24, 2021 - 07:45 p. m.

2021-08-24

Por:

Poncho Rentería

Malos ratos pasa la ministra de Tecnología, la costeña Karen Abudinen y los pasa sin culpa, sin estar en el ‘tumbis’ de 70.000 millones a ustedes los paga impuestos. La ministra Karen-Tic, barranquillera consentida del grupo político financiero Char, tambalea, la traicionaron. Varios asesores de su despacho pasaban información confidencial a contratistas avispados, magos y conectados en el alto gobierno.



La ministra Karen Abudinen seguro que es intachable, pero es víctima de unos habilísimos contratistas que le metieron un gol de 70.000 millones que velozmente sacaron a bancos gringos y de Mónaco y Montecarlo.

¿Por qué unos contratistas de obras oficiales que saquearon miles de millones a Bogotá, Grupo Nulle, en obras urbanas, aparecen ahora contratando por 789 millones de dólares un plan de internet para colegios? Por vivos, avionazos, habilidosos y que les hacen las licitaciones a su medida. Y luego llegarán los aguinaldos. Punto.



Titular de El Tiempo ayer: ‘Caso Mintic: los tentáculos en gobernaciones y alcaldías de las firmas vinculadas al escandalo’. Aterrador panorama. Es que el grupo ‘Centros Poblados’ es de altísimo poder, son la dicha caminante, hoy tienen contratos por novecientos mil millones en el sector oficial. Son intocables. Punto.



No, que no vengan 4000 afganos de Kabul a Colombia. Es absurdo que EE.UU. despache para Tuluá, Cali, Buga y vecindarios a 4000 señores con cédula de Afganistán. No me gusta que vengan, nada aportan, que los reciba EE.UU. en la Florida. Punto.



Hace una hora grabé mi espacio para Caracol Televisión y estuve muy lúcido porque dije que “El presidente Duque debía de estar aquí y no en Korea, aquí porque mañana los soberbios dirigentes del Comité Nacional de Paro tienen su guachafita contra la sociedad que sí trabaja”.

En Cali están ansiosos los de la ‘Primera Línea’ para hacer sus bloqueos, pedreas y matoneos.



Y mi Lulita Arango esposa colgó en Facebook una foto simpática: el astro Faustino Asprilla y este servidor, columnista y tele-opinador. Muy aplaudida y titulada ‘Dos tesos tulueños’. Llevo 28 años sin visitar Tuluá, evitaba ver a un hermano ‘tutti-capo’ que pisoteaba el Código Penal. Aleluya: me gustó que aún me llamen tulueño.



Llueve en Bogotá a chorros y a doña Claudia López le llueven los problemones por buscapleitos y por su enfermizo anti-uribismo. Ella trabaja poco, pelea mucho y Bogotá es una ruina hoy. Apunten: solo Enrique Peñalosa podría derrotar al candidato Petro pero Vargas Lleras, Santos, Cesar Gaviria & Cia. no lo apoyan, celos, celosos, celos.

