Esculcar ese celular es grave delito

Abril 20, 2021 - 11:45 p. m.

2021-04-20

Por:

Poncho Rentería

¿Alguna señora caleña de estrato medio o alto ha esculcado por celos o curiosidad el celular de su marido o novio? Seguro que sí y son miles. Y humano que lo hagan si sospechan que el marido tiene un enredo línea ‘Mozambique’. Y es mala noticia para 997 vecinas y exreinas que lo hacen. De eso sentenció el Tribunal Superior de Bogotá.



Lean despacio, una esposa, sospechando infidelidad, al escondido cogió el celular de su marido y se entró al baño a leerle los mensajes. Al darse cuenta su marido iracundo, la empujó al suelo, insultos y humillada con lesiones psicológicas. El juez condenó al marido a seis años “por violencia intrafamiliar”. Sorpresa, ahora el Tribunal Superior de Bogotá encontró exagerada la sanción, se la rebajó a ocho meses. Ganó el marido.



Tema caliente en las peluquerías: ¿Es una violación de la intimidad? que sí y es un derecho íntimo-privado. ¿Qué opinan ellas de eso, casi reaccionario y machista? “nos están persiguiendo”. Pilas, hasta el divorcio pueden ganarse. ¿Revisarle el celular al marido valida cierta violencia? me suena salvaje y machista. Lo siento por las mujeres que le requisaban el celu .Punto.



Luto en Inglaterra. Hace 40 años viví 15 meses entre Londres y Escocia con regular idioma. Me trataron fatal, renovar visa era jartísimo y cada bimestre. Me aburrieron tantos paquistaníes, árabes, chinos y sucios hippies londinenses. Mi ‘partner’ para caminatas y bares fue mi entrañable amigo Martín Alvarado Navia, exalcalde de Palmira. Gozamos mucho caminando Harrod’s y Hyde Park. En abril del 81 alistaban el matrimonio de Lady Di que, 45 días después, desde Londres lo transmitió para la televisión colombiana Virginia Vallejo, lo hizo en español y en su estupendo inglés. Virginia fue aplicada alumna del Anglo bogotano. Punto.



Estoy hasta la coronilla con las discusiones sobre nuevos impuestos. Y lo peor, mucho espontáneo analfabeta opinando. Admitan que el país está quebrado. ¿Vendemos el Amazonas al poderoso Japón por cien mil millones de dólares? Podría ser, gran negocio, seríamos riquísimos pero ojo: “la Patria no se toca”. Punto.



La Fifa, tan poderosa y antigua, tiene un problemón. A los futboleros nos toca en nuestra diversión. Esperemos. Y protesto: el virus sigue ganando, nos tiene bajo pánicos y en encierro. Durará varios años, toca ponerle cinismo y aguantarlo y si salimos vivos, a celebrarlo con música, ron, rumba y rock-and-roll.

​