Duque rajado por no atajar ese ciclón

Noviembre 24, 2020 - 11:45 p. m. 2020-11-24 Por: Poncho Rentería

Trino con mucho ruido de Luzelena Isaza Uribe: “Negar que Iván Duque ha sido súper eficiente dirigiendo el rescate de Providencia y San Andrés, es una tontería cómica, hasta le censuran no haber atajado el ciclón que azotó esas islas”. Opinen.



“Sacar a Claudia López de la alcaldía bogotana”. No me simpatiza el anuncio pero alistan un referendo para sacar de la alcaldía a la ‘compañera’ Claudia López. Con 300.000 firmas pueden convocarlo. Ya contadas las firmas, sin fraude, llega el día en que doña Claudia puede quedarse y si pierde, irse a su casita. Eso sería un problemón para Bogotá.



El operativo, ‘retírese Claudia de la alcaldía’ está en marcha, el líder es don Fernando Orjuela, sus voceros dicen que sobran motivos para sacarla. Uno: mal manejo de la pandemia (que no creo, hizo lo que pudo al igual que Iván Duque). Otro motivo: que ella abandonó obras que no logró terminar Enrique Peñalosa, que por celos las lanzó al olvido. De eso, poco sé.



Otra: que hay mucha inseguridad en Bogotá. Sí la hay porque se multiplicaron los que usan el atraco y el robo como ‘tarea laboral’, sin horario. La inseguridad es nacional, hay mucho muchachón en plan ‘rebusque’ y el robo es un rebusque para ellos. ¿Inseguridad? Sí hay mucha en Cali, Pereira y Medellín y ojalá no intenten revocar a sus alcaldes, cuesta mucho dinero y paraliza las alcaldías. Bogotá sí es insegura pero no podemos tener medio millón de policías. Punto.



Por Teleantioquia un tendero opinó: “Una abogada antiUribe, derrochando odio al presidente Duque, demandó que el Ministerio de Obras pusiera una placa grande de mármol nacional donde dice que el túnel de La Línea lo inauguró don Iván Duque”. De paso preguntó el tendero, “si esa abogada ya demandó que a las Farc les obsequiaran diez curules parlamentarias en el acuerdo de La Habana entre Gobierno y Farc. Seguro que no”.



Este escándalo de la placa en el túnel es otro de los escándalos tontarrones que brotan para darse pantalla y salir del anonimato; a la hora del té son escandalitos que se quedan en el tropicalísimo bla-bla-bla.



Extra: en el mundo civilizado no creen que en Colombia hay políticos parlamentarios y sindicalistas que en plena pandemia dichosos hacen paro nacional y bloquean carreteras. Y para colmos vienen otros paros dañinos, eso poco les importa y colorín colorado.