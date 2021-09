Ciao, Antonio Caballero

Septiembre 14, 2021 - 11:45 p. m.

2021-09-14

Por:

Poncho Rentería

Murió el escritor Antonio Caballero. Al poeta Harold Alvarado, Antonio Caballero le hizo un prólogo para su poético libro ‘Ajuste de cuentas’.

Gran elogio a Harold pero lo presentó así: “No voy a definir al odiado y odioso Harold Alvarado con solo dos adjetivos, le faltaría el de poeta que detesta a otros poetas por su culo ancho o por ganarse un premio literario”.



Con frases de alto vuelo literario y frases de cajón lo despidieron en la hermosa capilla de vitrales del Gimnasio Moderno, donde rezó de joven liberal Jorge Restrepo Potes. Se fue Antonio Caballero y lamentan su viaje su amada Osito Samper Miller e Isabell su hija. Ciao le dijeron con cariño 77 amigas y sus ‘partners’ Salvatore, María Teresa Rubinos, Carrizosa, Santos, Arciniegas, Vega-Lara, Jorge Restrepo y 39 amigos más.



Antonio Caballero, aplaudido por burgueses, magnates, amigos, escritores de izquierda, de derecha y del anarquismo infantil que rechazaba. Y fue serio, no se regaló, disidente total. La revista Credencial le pidió definir a su amigo Enrique Santos Calderón. Y Caballero respondió: “No soy imparcial, somos muy amigos, Enrique es un tipo inteligente pero muy frívolo”. Enrique respondió: “ Antonio es un viejo amigo al que he disfrutado y padecido mucho, tiene una memoria endemoniada, pero su condición de niño terrible del periodismo es parte de su personalidad y de su inmensa vanidad”.



Tuvimos mutua antipatía cordial. Me reclamaba, “a usted lo entrevisté en el año 79 para la revista Alternativa (edición 240) por su libro-ensayo ‘García Márquez opinando’ que le apoyó en Alternativa. Pero usted, en su columna de El Tiempo fue calumniador, escribió que yo le pedí foto con autógrafo, fea calumnia que aún rechazo”.



Le abono, en Hora 20 Caracol radio, que aplaudió que yo renunciara a ser ‘Alto Comisionado para la televisión’. “A Poncho se le abona renunciar al puesto mejor pagado y más buscado del país”. Antonio Caballero, dejó una regia biografía pero lastimó a muchos sin necesidad, ¡solo por joder!

