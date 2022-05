Unas 100 personas murieron en Chad, África ​por enfrentamientos entre buscadores de oro

Enfrentamientos entre buscadores de oro en el norte de Chad dejaron la semana pasada unos 100 muertos y al menos 40 heridos, en una región desértica y de difícil control en la frontera con Libia.



Estas muertes, que tuvieron lugar el 23 de mayo cerca de la frontera libia, empezaron por "una banal pelea entre dos personas que se fue de las manos", aseguró por teléfono el general Daoud Yaya Brahim, ministro de Defensa, presente en el lugar de los hechos.



Los enfrentamientos que se desencadenaron después entre buscadores de oro dejaron "unos cien muertos y al menos 40 heridos", agregó.



La zona donde se dio el incidente, situada en el vasto y aislado macizo montañoso y desértico del Tibesti, está llena de minas explotadas (a menudo de forma clandestina) por mineros procedentes de todo el país, y de Estados vecinos como Libia, Níger y Sudán.



Tanto el clima como el terreno dificultan el control de la zona por parte de las autoridades.



Según Daoud Yaya Brahim, los enfrentamientos fueron entre personas de Mauritania y Libia.



"Todo partió de una pelea entre dos individuos de diferentes comunidades. El gobierno envió tropas para interponerse y dispararon contra la gente. Según nuestras informaciones, hay al menos 200 muertos", aseguró el miércoles a la AFP el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mahamat Nour Ibedou, quien no pudo dar más detalles.



El líder del partido de oposición Los Transformadores, Succes Masra, y el principal grupo armado rebelde, el Frente por la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT), corroboraron esta cifra de muertos.



Algo que negó el ministro de Defensa: "Las fuerzas de defensa y seguridad no dispararon y no hubo 200 muertos".

"Salvaje Oeste"

"No es la primera vez que hay enfrentamientos entre buscadores de oro en la región y decidimos suspender hasta nuevo aviso cualquier explotación de oro en Kouri, a sabiendas de que la gran mayoría son ilegales", declaró Brahim.



La región del Tibesti ha sido la cuna de varias revueltas importantes desde la independencia del país en 1960, Y desde que en 2012 se descubrieran yacimientos de oro, esta parte del país atrae a comerciantes, militares y miembros de la oposición armada tanto de Chad como de Sudán.



"Es una zona hostil, una zona casi sin ley, es el Salvaje Oeste. La gente va porque hay oro, y eso crea conflicto", declaró el miércoles a la AFP el ministro de Comunicación, Abderaman Koulamallah.



El miércoles, el ministro de Comunicación había dicho en un comunicado que los enfrentamientos, habían terminado con "pérdidas humanas y varios heridos". Pero no ofreció más detalles sobre este incidente que se produjo a más de 1.000 km al noreste de la capital, Yamena.



Un grupo rebelde presente en la región, el Consejo de Mando Militar por la Salvación de la República (CCMSR), aseguró el lunes en un comunicado que esta "matanza" se produjo "bajo la mirada cómplice de las fuerzas de seguridad".



Tras treinta años de poder autoritario, el presidente Idriss Deby murió el año pasado en enfrentamientos con los rebeldes. Desde el 20 de abril de 2021, su hijo, el joven general Mahamat Idriss Deby Itno, se encuentra al frente de la junta militar que gobierna Chad.