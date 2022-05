Explota carrobomba frente a estación de Policía en Guayaquil, Ecuador

Un auto estalló este domingo frente a una estación de policía en el puerto ecuatoriano de Guayaquil (suroeste), lo que fue tildado de "agresión terrorista" por parte de un jefe policial, que no reportó víctimas.



Una unidad de vigilancia comunitaria de la policía fue "objeto de una agresión terrorista por medio de la explosión de un denominado coche bomba", dijo el coronel Maximiliano Maldonado, jefe del distrito Florida, un sector ubicado en el norte de Guayaquil.



De acuerdo con Maldonado, el estallido no dejo muertos ni heridos. Agregó que hay "daños pequeños" en un vehículo de la policía que se encontraba cerca.



Lea también: El presidente ucraniano destituye a jefe de seguridad de Járkov por no defender la ciudad



Ecuador enfrenta un aumento de la violencia criminal asociada al narcotráfico. En lo que va del año, las autoridades han decomisado unas 90 toneladas de droga.



La Fiscalía ecuatoriana informó que una persona fue detenida en el marco de la investigación por este caso.



"Posiblemente este atentado es del grupo delictivo conocido como Los Tiguerones", señaló Maldonado, agregando que los presuntos responsables pintaron una leyenda con el nombre de la organización en un auto que estaba estacionado cerca del lugar.



El jefe policial agregó que la explosión podría tratarse de una "represalia" por "los trabajos que la policía viene realizando" en el sector.



Hace poco más de un mes, frente a un complejo penitenciario de Guayaquil estalló otro vehículo sin dejar víctimas.



Más temprano, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, indicó que "policías limpian grafitis y simbolismos de organizaciones criminales y reciben atentados".



"El crimen organizado no detendrá la lucha por devolverle paz a los ecuatorianos", escribió Carrillo en Twitter.



La semana pasada, en su informe anual de labores, el presidente Guillermo Lasso sostuvo que el país enfrenta una "reacción cruenta" al combate contra el narcotráfico y la criminalidad.



Le puede interesar: A los 103 años, mujer sueca bate récord de la persona más anciana en saltar con paracaídas



Ecuador cerró 2021 con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.00 habitantes, casi el doble que en 2020. Ese año, incautó el récord de 210 toneladas de droga.



De acuerdo con las autoridades, en el país operan al menos 20 organizaciones criminales, de las cuales unas 18 están identificadas.