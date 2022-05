A los 103 años, mujer sueca bate récord de la persona más anciana en saltar con paracaídas

Una mujer sueca de 103 años logró este domingo el récord mundial de la persona más anciana en dar un salto en tándem en paracaídas y dijo que lo celebrará con "un pequeño pastel".



"Fue maravilloso hacer esto, había pensado en esto desde hace mucho tiempo", dijo Rut Larsson a la agencia sueca de noticias TT, y agregó que "todo salió como planeado".



Con familia y amigos que esperaban en el aeródromo, Larsson concluyó bien su caída atada al paracaidista Joackim Johansson en Motala, 240 kilómetros al suroeste de Estocolmo.



La pareja tocó tierra sin problemas mientras ayudantes acudían con un andador para ayudarla a levantarse.



Preguntada sobre lo que vio y sintió durante la experiencia, Larsson dijo: "Ahora ya no veo muy bien, pero me sentí bien".



Dijo que le gustó cuando descendía lentamente. "Es una sensación agradable", afirmó.



Un empleado del Guinness Book of World Records estaba ahí para registrar el descenso.



Larsson, que tiene 103 años y 259 días de edad, batió el récord previo de 103 años y 181 días.