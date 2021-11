Mamá de menor asesinado por su padre había denunciado presunta negligencia para buscarlo

Este domingo las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Salvador Meza, un menor quien hace varios días había sido reportado como desaparecido.



El caso de la desaparición del pequeño inició el pasado 23 de octubre, cuando hacia las 10:00 a.m. Salvador salió a pasear con su padre y no fue llevado de regreso a su hogar, a pesar de que se había cumplido el tiempo autorizado por una comisaría de familia.



En ese momento, Yakeline García, mamá del menor, intentó denunciar el hecho, pero, según manifestó, las autoridades aceptaron el caso pasados tres días de haber ocurrido.



"El sábado en la tarde lo llamé y me dijo que me olvidara del niño para siempre. He ido a la Policía y a la Fiscalía, pero no me han recibido la denuncia, solo hasta el lunes lo hicieron por uso arbitrario de la custodia", dijo Yakeline a Radio Reloj el pasado lunes.



De acuerdo con lo explicado por la mujer, aunque el lunes 25 de octubre le recibieron la denuncia por violencia intrafamiliar y ejercicio arbitrario de custodia del pequeño, el caso de desaparición habría sido atendido días después.



"Hasta este lunes me recibieron la denuncia y lo hicieron por uso arbitrario de la custodia, no por el caso de desaparición. Solo hasta hoy (29 de octubre), aceptaron la denuncia como desaparecido y le asignaron un investigador al caso, me dijeron que era el papá y que lo estaba haciendo para asustarme, que esperara que él lo tenía que devolver", comentó Yakeline a 90 minutos.



Según el relato de la mamá del menor, ella y algunos familiares del hombre buscaron al pequeño en varios sectores de la ciudad, pero en ningún momento lograron comunicarse con él luego de que este le comentó a Yakeline que se olvidara de Salvador.



Sobre la búsqueda del pequeño, la mujer mencionó que "lo hemos buscado en Cali en la casa de él, en Jamundí, en Yumbo, en Tumaco y nadie sabe nada. Tienes unos familiares cercanos que me han ayudado a buscarlo, un primo dice que lo vio el sábado a las 3:00 p.m., pero estaba sin el niño".



"Acepto que me metí con una mala persona, era muy agresivo esa fue una de las razones por las que no quise volver con él. Cuando le dije que me devolviera al niño me dijo que era la venganza, que me iba a arrepentir toda la vida por no haber regresado con él", relató Yakeline.



Yakeline detalló que, aunque desde el pasado 1 de febrero de este 2021 había interpuesto una denuncia porque el hombre ya se había llevado a Salvador a la fuerza, las autoridades no le habían retirado la autorización para seguir viendo al menor.



"El 1 de febrero se lo llevó, lo perseguimos y como a los 20 minutos encontramos al niño. Había puesto la denuncia, pero la comisaría de todas formas le permitió seguirlo viendo. Yo tenía la custodia, él lo podía ver los sábados en la noche y ese día fue en la mañana", indicó.



Aunque la Fiscalía General aseguró que activaron la ruta de atención, protección y restablecimiento de derechos, e iniciaron la búsqueda del pequeño, Yakeline indicó que "me tienen de paseo, vaya para aquí y para allá, que envíe un correo, pero nadie ha hecho nada".



"La Fiscalía me dijo que no podía poner denuncia por secuestro porque era el papá, que fuera a la comisaría y allá me dijeron que fuera a la Sijín. Fui y me dijeron que no podían hacer nada porque no estaba desaparecido, que era el papá. Tengo todas las pruebas de las amenazas que me ha hecho, pero la Policía me dice que tranquila que está con el papá", manifestó la mujer luego de que inició la búsqueda del menor.

Hallazgo del cuerpo sin vida

El menor, de un año y dos meses de edad, fue encontrado sin vida en la mañana de este domingo en zona rural de Palmira, confirmaron las autoridades.



El hallazgo del cuerpo fue posible gracias a la información que dio el mismo padre de la víctima, quien fue ubicado en zona rural de Tumaco, Nariño, y posteriormente interrogado, según detalló la Fiscalía General.



"En diligencia de interrogatorio, el procesado aceptó haber atentado contra la vida de su hijo, e indicó dónde arrojó el cuerpo sin vida", indicó el ente acusador.



Agentes del CTI de la Fiscalía se dirigieron al lugar indicado por el progenitor del niño, ubicado en el sector de Caucaseco -en la recta Cali - Palmira- y allí encontraron el cadáver de un menor, el cual coincide con la información entregada por el hombre.



El presunto homicida quedó a disposición de las autoridades, luego de que un juez de Garantías expidiera la respectiva orden de captura.