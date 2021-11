Padre confesó haber asesinado su hijo de 1 año de edad, hallado en vía Cali-Palmira

Un menor, de un año y dos meses de edad, fue encontrado sin vida en la mañana de este domingo en zona rural de Palmira, confirmaron las autoridades.



El hallazgo del cuerpo fue posible gracias a la información que dio el mismo padre de la víctima, quien fue ubicado en zona rural de Tumaco, Nariño, y posteriormente interrogado, según detalló la Fiscalía General de la Nación.



"En diligencia de interrogatorio, el procesado aceptó haber atentado contra la vida de su hijo, e indicó dónde arrojó el cuerpo sin vida", indicó el ente acusador.



Agentes del CTI de la Fiscalía se dirigieron al lugar indicado por el progenitor del niño, ubicado en el sector de Caucaseco -en la recta Cali - Palmira- y allí encontraron el cadáver de un menor, el cual coincide con la información entregada por el hombre.



El presunto homicida quedó a disposición de las autoridades, luego de que un juez de Garantías expidiera la respectiva orden de captura.

Bebé había sido reportado como desaparecido

Desde el pasado 23 de octubre, Yakeline García no tenía reporte de su hijo, el pequeño Salvador Meza, quien salió a pasear con su padre ese día.



El hombre se llevó al pequeño y no lo volvió a llevar al hogar de su expareja, a pesar de que se había cumplido el tiempo autorizado por comisaría de familia.



Yakeline no volvió a tener información de Salvador, por lo que decidió denunciar a su excompañero por violencia intrafamiliar y ejercicio arbitrario de custodia del pequeño, de acuerdo con información de la Fiscalía.



Las autoridades activaron la ruta de atención, protección y restablecimiento de derechos, e iniciaron la búsqueda del pequeño, logrando reconstruir el trayecto del menor, a través de cámaras y videos.



Así, lograron encontrar al padre en el corregimiento de Llorente, jurisdicción de Tumaco (Nariño), donde confesó haber atentado contra la vida de su hijo.



El cuerpo del pequeño fue encontrado, semienterrado, hacia las 6:30 a.m. de este 31 de octubre por investigadores del CTI, debajo del puente de La Dolores, en el sector de Caucaseco.



"El cadáver del infante quedó a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cali para establecer su plena identidad, la causa y el mecanismo de muerte", informaron desde la Fiscalía.



Lea además: Estos son los barrios 'calientes' en los que se reportan más hurtos en Cali

Lea también: