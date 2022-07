Fiscalía pedirá que se cierre la investigación por la muerte del exfutbolista Freddy Rincón

La Fiscalía radicará en las próximas horas una solicitud de audiencia de preclusión para pedir el cierre de la investigación por la muerte del exfutbolista Freddy Rincón el pasado 10 de abril.



De acuerdo con fuentes cercanas al proceso la preclusión se solicitará porque para el ente acusador Rincón era quien iba manejando el vehículo en el que tuvo el accidente que acabó con su vida.



Para sustentar esta afirmación la Fiscalía ha revelado por ejemplo, que contrario a lo que se decía inicialmente, Freddy Rincón si iba manejando el vehículo al momento del accidente.



"Si él hubiese sido el copiloto, con su contextura, debió haber tenido un trauma muy severo en el lado derecho del cuerpo. En la historia clínica ni en el examen de necropsia se documenta este tipo de lesiones. Tan es así, que nunca fue enyesado o manejado por ortopedia. Por el contrario, todos sus órganos de tórax y abdomen quedaron en buenas condiciones", dijo el forense de Medicina Legal, Jorge Paredes, en su momento.



Paredes señaló además que la falta de cinturón de seguridad "permite unos desplazamientos fuertes con la energía cinética", y, por los movimientos violentos en el choque, Rincón tuvo un hematoma subdural en su cerebro.



"El hematoma subdural es una hemorragia que se da por movimientos de aceleración y desaceleración, no por impacto contuso. Y adicional, en el tallo cerebral, tuvo un trauma severo", dijo Paredes al indicar que esto produjo un estado de inconsciencia.



Así ocurrieron los hechos:



- El día 10 abril Freddy Rincón está con un grupo de amigos departiendo en la casa de su amigo Harold Saa en Ciudad Córdoba.



- Hacia las 10:00 de la noche, Rincón y sus amigos llegan a la Discoteca El Bronx, ubicada en la Calle 5 26-49.



- Rincón sale de la discoteca, montado en la parte de atrás del vehículo de placas UGR-410 con una de las amigas con quienes estaba en la discoteca cargada en las piernas, mientras que José Luis, uno de sus amigos, se sube en el puesto del conductor. En ese momento van 8 personas dentro del vehículo, que se dirigen desde la discoteca hasta el restaurante Roosevelt, en donde buscan algo de comer.



- A las 4:15 a.m., las cámaras del lugar registran a dos amigos y una amiga de Rincón abordando un taxi. Rincón se sube al carro, en el puesto del conductor. Manuela Patiño se sube en el del copiloto y en el de atrás van José Luis y dos amigas más, Diana y Nubia.



- Tres minutos más tarde, a las 4:18 a.m. se produce el accidente. Las cámaras muestran a una de las pasajeras abordando un taxi. Minutos después una paramédica llega al lugar y atiende a Rincón en el asiento del conductor. Lo encuentra inconsciente, con el cinturón de seguridad solo en los dos puntos inferiores y a Manuela Patiño inconsciente en el puesto del copiloto.