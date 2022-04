Freddy Rincón iba manejando la camioneta Ford en la que se estrelló contra un bus del MÍO en la Calle 5 con Carrera 34 de Cali, en el accidente en el que perdió la vida el pasado 10 de abril, de acuerdo con el informe forense de Medicina Legal, presentado este viernes por la Fiscalía.



El reporte descarta que hubiera otra persona sentada frente al volante, que, según algunas versiones, habría salido huyendo del lugar.



De acuerdo con las explicaciones dadas por la vicefiscal General, Martha Janeth Mancera, y Jorge Eduardo Paredes, médico forense del instituto de Medicina Legal, en una rueda de prensa realizada este viernes en el búnker de la Fiscalía, Rincón, a pesar de ser un hombre corpulento, sufrió un impacto mayor que quienes lo acompañaban en el vehículo, porque no llevaba el cinturón de seguridad puesto adecuadamente.



Vea aquí el informe detallado de cómo se presentó el accidente que ocasionó la muerte de Freddy Rincón, según la Fiscalía.



"Si él hubiese sido el copiloto, con su contextura, debió haber tenido un trauma muy severo en el lado derecho del cuerpo. En la historia clínica ni en el examen de necropsia se documenta este tipo de lesiones. Tan es así, que nunca fue enyesado o manejado por ortopedia. Por el contrario, todos sus órganos de tórax y abdomen quedaron en buenas condiciones", dijo el forense Jorge paredes.



Paredes indicó que el cinturón de Freddy, quien era corpulento, estaba mal puesto. Y debido al accidente y los fuertes movimientos del impacto, quedó herido de gravedad debido a una "hemorragia subdural y daño axonal difuso".



Lea además: A hermano mayor de Freddy Rincón no le convence la conclusión de la Fiscalía



Además, señaló que la falta de cinturón de seguridad "permite unos desplazamientos fuertes con la energía cinética", y, por los movimientos violentos en el choque, Rincón tuvo un hematoma subdural en su cerebro.



"El hematoma subdural es una hemorragia que se da por movimientos de aceleración y desaceleración, no por impacto contuso. Y adicional, en el tallo cerebral, tuvo un trauma severo", dijo Paredes al indicar que esto produjo un estado de inconsciencia.



"Y ahí es como las estructuras del cerebro, del sistema nervioso central como los vasos sanguíneos, presentan traumas y rupturas, por el movimiento biodinámico. Insisto, no es necesariamente por el impacto", agregó.



Según el forense, la copiloto Manuela Patiño sí tuvo trauma y quedó inconsciente, "del lado derecho, parte externa e interna". Y señaló que ella sobrevive porque tenía el cinturón de seguridad puesto adecuadamente, porque era una persona delgada, lo cuál le favoreció cuando se comprimió el vehículo en el carro y porque recibió atención urgente.