Fiscal Barbosa confirmó que Nicolás Petro está siendo investigado por presunto lavado de activos

El fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó este lunes que Nicolás Petro, quien ha sido denunciado por presuntamente recibir dinero de narcotraficantes, está siendo investigado también por lavado de activos.



"Las unidades están investigando en lo penal y en el caso también de bienes o posibles lavados de activos. Esos son los avances que se tienen por los grupos investigativos", dijo el fiscal Francisco Barbosa, luego de un conversatorio sobre reformas a la justicia.



En este sentido el fiscal explicó que todas las investigaciones en la Fiscalía siempre “van enfocadas a las personas en el campo penal y hacía los bienes para efecto de que no se utilicen o no existan bienes atados a actividades criminales”, explicó Barbosa.



Las denuncias contra el hijo del presidente se conocieron luego de que su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez, afirmará que este recibió dinero de personas presuntamente vinculadas con actividades criminales.



En particular señaló que Nicolás Petro recibió más de 600 millones de pesos del señor Samuel Santander López Sierra, también conocido con el ‘Hombre Marlboro’, quien estuvo extraditado en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración durante 20 años.



Por estas denuncias el presidente, Gustavo Petro, pidió al ente acusador adelantar una investigación profunda y eficaz para aclarar cualquier rumor fundamentando en su contra.