“Mesas de diálogo deben mantenerse, sin que las Fuerzas Militares claudiquen": Roy Barreras

Este martes, el presidente del Senado se pronunció sobre la decisión del presidente, Gustavo Petro, de levantar el cese al fuego con el Clan del Golfo, calificando como acertada esta determinación.



En diálogo con Blu Radio, Barreras habló sobre las conversaciones de paz que se han tenido en otras ocasiones con grupos armados y dijo que estas conversaciones en algún momento se llega a un cese al fuego. Sin embargo, aclaró si se incumple esta medida, no tiene sentido mantener los decretos del 31 de diciembre.



“Debe servir de ejemplo a las demás organizaciones ilegales. Las mesas de diálogo deben mantenerse, pero eso no significa que las fuerzas militares claudiquen”, manifestó el senador.



Además, Barreras aseguró que la paz en un mandato constitucional, lo que significa que no se puede poner en riesgo la seguridad ciudadana.



“Creo que los decretos del 31 de diciembre son inútiles, no se necesitan, no fueron correspondidos y no son indispensables para avanzar en diálogos de paz con quienes tienen origen político, porque no se hacen diálogos de paz con narcotraficantes”, expresó el senador vallecaucano.



Cabe mencionar, que Gustavo Petro suspendió el pasado domingo el cese al fuego con el Clan del Golfo, luego de que esta organización atacara a la Policía y de instigar el paro minero que tanto está afectando al suroeste del país.



"A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa", escribió el presidente Gustavo Petro, vía Twitter. Luego de anunciar que se reactivaban "todas las operaciones militares" con este grupo.