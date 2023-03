"No es un golpe de Estado": presidente de Federación de Departamentos sobre mensaje de 'Libertad y Orden'

Luego de que varios gobernadores del país publicaran en sus redes sociales el escudo nacional y la frase que aparece en el "Libertad y Orden", Roberto Jaramillo, gobernador del Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, FND, señaló que esta especie de campaña se hizo con el propósito de rechazar los problemas de orden público que se vive en algunas regiones de Colombia.



En conversación con Blu Radio, Jaramillo señaló que los gobernadores quieren un país en libertad, pero con orden, sin embargo, manifestó que este no es un mensaje de oposición y mucho menos un golpe de estado.



“Esto no es un mensaje de oposición, no es ningún golpe de Estado. Queremos un país en libertad, pero un país con orden. No es un mensaje de agresión. Es un mensaje en el que estamos diciendo que están pasando cosas delicadas en las regiones", preciso el gobernador



Por lo anterior, Roberto Jaramillo aseguró que la intención de este mensaje era alertar sobre el cese bilateral con el Clan del Golfo y la necesidad de imponer el orden constitucional.



Esta aclaración se da luego de que Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico, calificará esta acción como un 'golpe de Estado blando', tendencia que cobró fuerza en Twitter.



“Elsa Noguera, ¿por qué durante el Gobierno de las 300 masacres, más de mil líderes sociales asesinados, persecución a la oposición, usted nunca dijo: ¿Libertad y orden? ¿Se suma usted al golpe de estado blando? O distrae la atención porque sabe que Aida Merlano mandará sus jefes a la cárcel?”, escribió Bolívar, en respuesta al tuit publicado por la gobernadora del Atlántico.



Por otro lado, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, manifestó para el medio radial, que la frase “libertad y orden” hace referencia situación que atraviesa su departamento, por los problemas que se viven debido a las disidencias de las Farc y los problemas con las bandas criminales que azotan al país.



“Lo he denunciado públicamente muchas veces: las disidencias de las Farc, que firmaron un cese de hostilidades con el Gobierno, no lo están cumpliendo. Aquí siguen secuestrando, extorsionando, están enterrando nuevamente minas antipersonas, siguen como Pedro por su Casa. Sin Dios ni ley. Esa es una de mis motivaciones para pedir libertad y orden”, acotó Zuluaga. .



Además, el gobernador del Meta aseveró que no es culpa del presidente: “Decir que es culpa del Gobierno, tampoco lo soluciona. Lo que queremos es trabajar con libertad, con orden, con autoridad, para corregir esto que está pasando”.