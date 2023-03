Más del 80% de oro que exporta Colombia proviene del mercado ilegal, según la Defensoría

Hay un dicho muy común que dice que “no todo lo que brilla es oro” y esto aplica a la situación que vive Colombia frente al tema de la explotación y exportación de metales precioso como el oro. Y es que de acuerdo con un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en compañía de la Universidad del Rosario, el mayor porcentaje de ilegalidad en la actividad minera de pequeña escala lo tiene el oro con 86%.



Es decir que solo 14% de las más de 53 toneladas de oro producidas por Colombia en 2022 provino de minería ilegal, dejando el resto a la extracción a partir de las operaciones de mineros artesanales, explotadores informales y organizaciones al margen de la ley. Además, 80% del oro que exporta Colombia es ilegal.



Esto mancha, sin duda, un segmento en el que, según expertos, Colombia tiene amplio potencial pero en el que hay intervención de actores como grupos ilegales, informalidad, y contrabando. Es tal el despliegue del oro ilegal en Colombia que según datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la unidad especial que se encarga de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, se estima que el mercado del oro ilegal mueve unos $10 billones anuales en el país.



Cifra que va en relación con las del Departamento de Planeación Nacional, que estima que la minería ilegal podría generar entre US$2.000 millones y US$3.000 millones en ganancias anualmente.



Para Leonardo Guiza, director del Centro de Innovación Minero y Ambiental de la Universidad del Rosario, “hay particularidades evidenciadas en la focalización de este tipo de economías y su relación con las economías legales. En el caso de la minería ilegal de oro, datos de la Defensoría establecen que para 2021 la minería ilegal hacía presencia en 44% de los municipios del país.



Incluso, se ha llegado a señalar que geográficamente, el fenómeno trasciende a casi una tercera parte de las entidades territoriales del país. Y en particular, respecto al oro de aluvión, cuya explotación es predominantemente informal o ilegal, está relacionada con la financiación de grupos armados ilegales, en los departamentos de Chocó, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Nariño, Valle y Cauca”.



Y un factor que sin duda hace que este mercado sea tan atractivo, potencial y a la vez ilegal es que es no tiene control alguno, pues según expertos cualquier persona puede transportar un gramo de oro en su bolsillo sin ser ilegal, al mismo tiempo que puede fabricar joyas y pasarlas al otro lado del mundo sin que esto represente ningún acto contra la legalidad del país.



En todo caso, conforme al artículo 13 de la Ley 9 de 1991, el mercado de oro en Colombia es libre, razón por la cual el Banco de la República dejó de ser el único comprador de ese metal, convirtiéndose en un agente más dentro del mercado.

Precio e ilegalidad disparados



Otro factor que pone a Colombia como potencia en la explotación de este metal, no solo es el puesto número siete que ocupa entre los países mas productores de oro, sino que también que el valor de este metal se ha disparado en los últimos años. De 2002 a 2021 el precio aumentó 439%. “Colombia está entre los países que producen más oro en el mundo, pero su tasa de ilegalidad es la más alta del mundo. Estamos por encima del África Subsahariana”, afirmó Leonardo Guiza, director del Centro de Innovación Minero y Ambiental de la Universidad del Rosario.



En cuanto al tema de las ganancias, un análisis realizado por la Contraloría en 2022 muestra que las ganancias de la minería ilegal de oro son incuantificables. “Mientras un kilo de cocaína puede estar en el mercado de Colombia en alrededor de los $5 millones (US$1.150 aproximadamente), un kilo de oro ilegal está por encima de $250 millones (unos US$57.500 )” expone el estudio.

Exportación y tipos de oro



Según cifras del Dane, en el mes de enero de 2023, en comparación con enero 2019, el crecimiento de las exportaciones del grupo ‘otros sectores’ fue de 110,4% y esto se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario, que sumó 110,2 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Siendo Estados Unidos, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, y Suiza los principales destinos del oro colombiano.



Finalmente, es evidente que el brillo del oro colombiano se ha visto empañado por una gran demanda de contrabando e ilegalidad, además de que es claro de que con los años le ha ido ganado terreno a la coca y se ha convertido en el financiador de los grupos ilegales, factores que, según el estudio de la Defensoría y la Universidad del Rosario, están explicados por el aumento de los precios internacionales de los productos mineros, en especial del oro, la pérdida de interés de los grupos ilegales en el narcotráfico como fuente de financiación, debido a los esfuerzos del Estado para combatir este fenómeno, a la caída de los precios internacionales de la cocaína y la incapacidad institucional para regular de manera efectiva la explotación de minerales en Colombia.

El oro como activo refugio



Dado su valor intrínseco, el oro es conocido por ser uno de los activos refugio, junto al dólar. Es por eso que su precio tiende a subir en temporadas de incertidumbre económica y financiera.

Para invertir, una de las opciones es comprarlo directamente, es decir, en físico. Sin embargo, este método no es muy recomendado para quien no es experto en el tema, pues “el riesgo de tenerlo y de almacenarlo es un negocio de personas que saben del tema, entonces no es lo ideal”, señaló Sebastián Toro, analista financiero y fundador de Arena Alfa. También puede comprar ETF anclados a este metal precioso.