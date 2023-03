"Francia Márquez no tiene garantías para entrar al Cauca": Fiscal Barbosa 

El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró este lunes que la vicepresidenta, Francia Márquez le manifestó que no tiene garantías para entrar al departamento del Cauca.

“Francia Márquez nos informó que no tenía garantías de seguridad para ingresar al Cauca y que la UNP y la Policía Nacional le enviaron una comunicación por escrito diciendo que no le garantizaban la seguridad”, precisó Barbosa.



En este sentido, Barbosa dijo que le preocupa que la vicepresidenta de la Nación haga esa denuncia.



Le puede interesar: “Mesas de diálogo deben mantenerse, sin que las Fuerzas Militares claudiquen": Roy Barreras



Por otro lado, el fiscal Barbosa, celebró la decisión del Gobierno de suspender el cese al fuego con el ‘Clan del Golfo’, pero dijo que esta medida debería ir más allá.



“Yo celebró que el presidente, Gustavo Petro, el fin de semana haya dicho que levanta o que va a suspender ese decreto, y hasta Roy Barreras está diciendo que hay que suspenderlos todos y que hay que acabar la negociación con el Narcotráfico. Entonces yo estoy de acuerdo con él, eso hay que hacerlo de esa manera”, enfatizó Barbosa.



El anuncio de suspender el cese al fuego con el ‘Clan del Golfo’ lo hizo el pasado sábado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que este grupo quemara algunos vehículos y luego disparara contra la Fuerza Pública.



“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, informó Petro en su red social.