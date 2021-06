Esto dijo Medicina Legal sobre la muerte de menor tras incendio en tienda de Siloé

Valentina Rosero Moreno

Asfixia producto de exposición a vapores calientes causaron la muerte del menor de 16 años cuyo cuerpo fue hallado en un establecimiento comercial incinerado el pasado 28 de mayo en Siloé, confirmó este jueves el dictamen de Medicina Legal y la Fiscalía General Seccional Cali.



De acuerdo con lo detallado por Jhon Fredy Encinales, director seccional de Fiscalías de Cali, la evaluación forense determinó que "la causa de la muerte del menor es por sofocación por exposición a vapores calientes. Se produjo por las quemaduras en vías aéreas superiores e inferiores, secundario a la inhalación de vapores calientes".



Encinales aclaró que, aunque la familia del menor ha denunciado que el joven habría sido atacado con arma de fuego, el trabajo forense concluyó que el cuerpo del menor no presentaba impactos de proyectiles, ni ninguna fractura, ni factores metálicos u otros artefactos que hayan dado como consecuencia la muerte.



"No se observan signos de sujeción, asfixia mecánica, traumas contusos, cortopunzantes, punzantes, por proyectil de arma de fuego u otros diferentes a las lesiones por la exposición a altas temperaturas", aseguró.



Igualmente, mencionó que las autoridades continúan investigando los hechos presentados el pasado viernes 28 de mayo en el sector de Siloé, en medio de los cuales habría fallecido el menor, porque “en ese punto ha habido una serie de actos delictivos, de homicidios, saqueos, daños en bien ajeno y hurto".



"Este Dollar City ya había sido vandalizado en varias ocasiones, se encontraba sin ningún producto, estaba totalmente incinerado y esos son los antecedentes que tenemos durante estos hechos que vienen del recorrido del 28 de abril a la fecha”, indicó Encinales.

Sobre las peticiones de la familia del adolescente, quienes solicitaron que se realizará una investigación exhaustiva sobre las causas del fallecimiento del joven porque las versiones de su fallecimiento eran confusas, Encinales manifestó que tanto la investigación, como la causa de la muerte determinada por Medicina Legal, están basadas en el trabajo forense realizado al cuerpo del menor.



"Nos guiaremos por lo dictaminado por Medicina Legal en un trabajo forense donde tenemos médicos, antropólogos, odontólogos que se encargan de hacer este trabajo forense profesional y, por lo cual, podemos señalar que la cusa de la muerte fue por exposición de vapores calientes. En el trabajo que realizaron con radiología y diferentes elementos técnicos, el cuerpo no presenta ni fracturas ni proyectiles que hayan dado como consecuencia la muerte del menor", explicó.

Dictamen de Medicina Legal

Una vez personal especializado realizó el trabajo forense al cadáver del menor, Medicina Legal determinó que durante la necropsia se encontró que el cuerpo "presenta lesiones típicas de quemaduras por exposición a altas temperaturas evidenciando en las retracciones musculares de miembros superiores e inferiores coloración ocre y apergaminamiento de la piel, deshidratación visceral y muscular.



Asimismo, el dictamen del caso indicó que en las imágenes radiológicas realizadas no se observan fracturas, fragmentos metálicos, proyectiles u otros artefactos.



De igual manera, los especialistas encargados del caso determinaron que una vez se realizaron "las disecciones habituales, complementadas con disecciones especiales por planos, no se observan signos de sujeción, asfixia mecánica, traumas contusos, cortocontundentes, cortopunzantes, punzantes, por proyectil de arma de fuego u otros diferentes a las lesiones por exposición a altas temperaturas".



Finalmente, Medicina Legal concluyó que, después de realizada la necropsia, en el cuerpo del menor se evidencia signos de inhalación de vapores calientes, documentados en las quemaduras y presencia de hollín a nivel de las fosas nasales, superficie de la lengua, hipofaringe, laringe y tercio proximal a la tráquea".



"Se acompaña de patrón de concentración de carboxihemoglobina en sangre por inhalación de humo: documentado en las livideces, sangre y superficie visceral de aspecto rojo", concluyó Medicina Legal.

¿Qué dice la Policía?

El Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos Léon, se refirió a las denuncias que aseguran que el joven habría sido trasladado en un carro del Esmad al lugar donde fue encontrado muerto y aseguró que la Policía no tuvo contacto con el menor, "no fue llevado en ninguna tanqueta, no se presentó ninguna situación contra su vida por parte de la Institución".



“Al otro día, cuando se hace el ingreso de bomberos al Dollar City ya que en la madrugada no fue posible por los manifestantes, de inmediato se encuentra el cuerpo del menor. Después de ello, inmediatamente iniciaron denuncias de la familia de que la Policía tenía la culpa de este hecho y queremos dejar claro que la Institución no tuvo ninguna situación que ver con la muerte del menor”, comentó el General.



Además, informó que todavía se están realizando investigaciones sobre los hechos relacionados con la muerte del menor, ya que, aún no se ha determinado el porqué el menor estaba en el local comercial cuando este fue incendiado.



"Ya estamos mirando los móviles directos, por qué el joven aparece dentro del almacén, qué actividad estaba cumpliendo y con los otros manifestantes si tienen alguna implicación en la muerte del joven", mencionó el General León.



Entre tanto, el Comandante insistió en que la tanqueta del Esmad no transportó al menor y afirmó que en el caso de que se presente un abuso de autoridad la Institución sancionará a los responsables.



"Lanzaron objetos contra la estación de El Lido y ahí estaba la tanqueta, que ha estado desde el 28 de abril cuidando la estación para que no sea vandalizada. Nosotros hemos sido muy claros, cualquier situación de abuso de la fuerza somos los primeros que salimos a tomar acciones de tipo disciplinario o penal si es necesario", precisó.