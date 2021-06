¿Qué se sabe del caso del menor hallado muerto tras incendio en local de Siloé?

Valentina Rosero Moreno

El hallazgo del cuerpo de un menor de edad luego de un incendio en un establecimiento comercial tras la ola de disturbios en Siloé, ladera de Cali, sigue generando gran conmoción.

Las versiones tras su fallecimiento son confusas y su familia clama por una investigación que entregue respuestas sobre su muerte, pues el joven al parecer no hacía parte de las movilizaciones del paro ni integraba la llamada 'primera línea' de las protestas.

Se llamaba Daniel Estiven Sánchez y tenía 16 años. Era estudiante de bachillerato y trabajaba en un taller de soldadura.



Habría muerto al interior de la tienda Dollar City, que fue incendiada durante los disturbios del 28 de mayo (cuando se cumplía un mes del paro nacional), pero el cuerpo lo hallaron al día siguiente, ya que durante la emergencia, los Bomberos no pudieron acceder al lugar por los bloqueos viales y los duros enfrentamientos de civiles contra la fuerza pública.



Daniel, quien era el menor de cuatro hermanos y vivía en la parte baja de Siloé con su mamá, su padrastro y sus hermanos, era conocido en el barrio como un joven amable y sociable que desde muy pequeño trabajaba vendiendo dulces en el sector. Según cuentan sus conocidos, ayudarle a su mamá a tener una casa, era su principal sueño.



El adolescente, quien era cristiano y asistía a la iglesia junto a su familia, nunca había estado en una manifestación porque, según contaron sus amigos, su mamá le tenía prohibido participar en estas. “Él además le tenía miedo a las protestas, por su voluntad él nunca hubiera participado en esos disturbios”, comentó Angie, una amiga y vecina de Daniel.



La familia del joven asegura que el día de los disturbios, Daniel y un compañero de trabajo intentaron cruzar la glorieta de Siloé cuando regresaban a sus viviendas después de realizar un trabajo de construcción.



“Él estaba con otras personas, que fueron quienes le avisaron a la familia lo que sucedió. Él les gritaba que era menor de edad para que no lo golpearan más, sabemos que un enfermero intentó ayudarlo, pero no fue posible. No entendemos por qué él resultó quemado en ese lugar”, indicó su amiga.



Asimismo, una de las hermanas del adolescente manifestó que, aunque tal vez el menor cometió el error de quedarse en el lugar viendo lo que sucedía: "él no era primera línea ni era vándalo. Cuando lo golpearon los policías y se lo llevaban en la tanqueta del Esmad, como dicen los que estuvieron allí, pedía ayuda porque estaba herido y no dejaban que lo llevaran al hospital".

¿Qué dice la Policía?

La Policía Metropolitana de Cali se pronunció este lunes sobre las versiones de la muerte del joven.



A través de un comunicado oficial, la Policía descarta que el joven fuera movilizado en una tanqueta del Esmad: "Las versiones preliminares, dicientes que la persona fallecida había sido llevada previamente por uniformados al interior del mencionado vehículo institucional, no es cierto teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado y por la circunstancia especial de violencia de la cual fue victimas dichas instalaciones no hubo atención al público".

Indican también que "de acuerdo con las investigaciones adelantadas, se puede determinar que los hechos se habrían registrado al interior de un

establecimiento comercial ubicado en el barrio El Lido, el cual

fue objeto de saqueos y actos vandálicos en la noche del 28 de

mayo, donde delincuentes habrían ocasionado una conflagración

y con posterioridad es decir al día siguiente fue encontrado el cuerpo".

Explicó la Policía que la institución encargada de informar sobre el hallazgo del cuerpo fueron los Bomberos Voluntarios de Cali y que la inspección técnica al cadáver fue efectuada por la Policía Judicial en el centro de salud de Siloé y "no presentaba heridas por armas de fuego, ni heridas por arma blanca, será el Instituto de Medicina Legal el encargado de determinar las causas de la muerte de esta persona".

Reportan que la obstrucción de vías en el lugar impidió la llegada a tiempo de los Bomberos.

La Fiscalía General de la Nación designó a un fiscal especializado para que se encargue de investigar el caso.