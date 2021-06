Policía habló sobre el caso de menor hallado muerto en incendio de almacén en Siloé

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Policía Metropolitana de Cali se pronunció este lunes sobre la versión que indica que el menor de edad encontrado muerto en el Dollarcity de Siloé fue llevado hasta ese lugar por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.



El establecimiento comercial fue incendiado el pasado viernes 28 de mayo, en medio de los actos violentos que se registraron en la ciudad ese día, en el que se cumplió un mes del Paro Nacional.



"El almacén fue vandalizado. Entraron varios sujetos y se robaron varios elementos que hay allí y a la vez prenden fuego al local. Al otro día, el Cuerpo de Bomberos -que no pudo acceder esa misma noche, sino hasta altas horas de la madrugada a apagar el fuego, encontró el cuerpo sin vida de un muchacho de 16 años", aseveró el general Juan Carlos León Montes, comandante de la institución.

De acuerdo con la versión de familiares, basados en relatos de testigos, el adolescente habría sido ingresado a una tanqueta del Esmad por parte de uniformados de esta institución. Sin embargo, la Policía asegura que en el lugar no hubo presencia de ese automotor.



"El día anterior al hallazgo del cuerpo, una tanqueta del Esmad se encontraba ubicada en la estación de El Lido, disponible para intervenir los ataques constantes de delincuentes quienes utilizando armas de fuego materializaron actos vandálicos contra dichas instalaciones", indicaron desde la institución en comunicado de prensa.



Aseguraron, entonces, que la información sobre su ingreso al vehículo "no es cierta teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado".



"En el local comercial se encontró el cuerpo del joven, el cual fue llevado al hospital de Siloé, donde se le realiza por parte de Policía Judicial la inspección técnica a cadáver, en la que no muestra ningún tipo de heridas por arma de fuego o arma blanca. Se está esperando en este momento el dictamen de Medicina Legal que nos da las causas que originaron la muerte de este joven", agregó el general León Montes.



Según informaron desde la Policía, la investigación del hecho está a cargo de un fiscal especializado designado por la Fiscalía General de la Nación, quien se encargará de esclarecer los hechos.