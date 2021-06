Dos muertos y robo de una ambulancia en Puerto Rellena tras presunto choque de bandas

Andrés Camilo Osorio

Dos muertos dejó el enfrentamiento entre las bandas delincuenciales 'La Tribu' y 'El 1A' en el sector de Puerto Rellena, hecho que la Policía no pudo atender debido al bloqueo del paro nacional que lleva más de un mes en ese sector.

De acuerdo a lo reportado por el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el enfrentamiento se habría registrado debido a una confrontación que hay en la zona, entre las dos bandas, por el control de actividades ilícitas.



Minutos después de que se registró el enfrentamiento, la Policía halló una ambulancia, abandonada sobre la calle 16 con carrera 80 a la cual le fue hurtado un monitor de signos vitales fundamental para la atención de emergencias.



"Pasadas las dos de la mañana se conoce que dos personas heridas habían sido abandonadas en la clínica Valle del Lili. De acuerdo a las labores de investigación, estos dos hechos estarían relacionados y habrían obedecido posiblemente a un enfrentamiento entre estructuras delincuenciales en esta parte de Cali", reportó la Policía.



Ya en horas de la mañana de este lunes, el General confirmó que "delegados de la Personería Municipal informan que en el sector de Puerto Rellena se encuentran dos cuerpos sin vida porque estas personas no permitieron el ingreso ni de la Policía Judicial ni del CTI para hacer los levantamientos, que solo iban a entregar los cuerpos a la Cruz Roja”.



El General León detalló además que, alias ‘Dieguito’ y alias ‘El Viejo’ serían quienes están detrás de este enfrentamiento, ya que, "están en una confrontación armada en la zona por el control de actividades delincuenciales como el cobro de extorsiones, el tráfico, consumo y porte de estupefacientes y la comercialización de armas de fuego”.



Hurto de la ambulancia

La ambulancia del Cuerpo de Bomberos fue hurtada en la madrugada de este lunes en el sur de la ciudad. Especial para El País

Una ambulancia de los Bomberos de Cali fue robada y vandalizada en la madrugada de este lunes luego de que se registró el enfrentamiento entre las bandas en el sector de Puerto Rellena. Después de haber sido saqueado, el vehículo fue abandonado en una vía del sur de la ciudad.



John Fitzgerald Rodas, jefe de Emergencias de Bomberos Cali, comentó que hacía la 1:30 a.m. los bomberos de la estación Villa del Sur fueron amenazados con armas de fuego por un grupo de personas que se llevaron la ambulancia.



“Hacia la 1:30 a.m. sujetos desconocidos ingresaron a la estación de bomberos del barrio Villa del Sur y bajo intimidaciones con armas de fuego a nuestro personal hurtaron la ambulancia que se encontraba en la estación y tomaron rumbo hacia el sur de la ciudad”, mencionó.



Posteriormente, “la ambulancia fue abandonada en la Carrera 80 con Calle 16 y cuando se hizo presencia en el lugar se encontró que esta estaba pinchada y había sido sustraído el monitor de signos vitales”.



El teniente Fitzgerald rechazó la situación y pidió que se respete la labor que hace el Cuerpo de Bomberos. Además, insistió en que la Institución está a disposición de la ciudadanía, por lo cual, piden que no se realicen más ataques.



“Nuestra Institución rechaza esta situación, es una agresión contra quienes prestan un servicio humanitario, somos una Institución cuyos recursos están a disposición de la ciudad para prestar un servicio las 24 horas del día”, precisó.