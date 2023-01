"Era obsesivo": mejor amiga de la Dj Valentina Trespalacios revela detalles del presunto asesino

“Valentina era una gran persona, ella era más corazón que ser humano”. Así recuerda su mejor amiga a Valentina Trespalacios, la joven DJ de 21 años, que fue hallada muerta este domingo dentro de una maleta en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.



En conversación con Colprensa, esta mujer que prefiere reservar su nombre por cuestiones de seguridad, recuerda que Valentina y John Poulos, un hombre de nacionalidad estadounidense y quien era su pareja desde hacía varios meses, se conocieron a través de Internet y solo se habían visto tres veces.



“El tipo era muy amable, muy tranquilo, nunca notamos nada raro en él. La comunicación era un poco complicada porque él no sabía nada de español, entonces nos comunicábamos siempre por traductor, pero eso no fue impedimento para que se enamoraran”, cuenta la amiga de la DJ.



La razón por la que Poulos estaba en Colombia, según el relato de la mujer, fue porque la segunda vez que se vieron él le propuso matrimonio y venía a radicarse con ella. “Él llegó a radicarse del todo acá, en Colombia, el jueves 19 de enero, buscaron apartamento y se mudaron el viernes 20”.



Ese día ella se fue a trabajar a una discoteca en Bogotá y se fue con él y regresaron al apartamento en horas de la madrugada. Al día siguiente “yo hablé con ella, me mostró el nuevo apartamento por video llamada, me dijo que no iba a salir, y luego le perdí el rastro”.



¿Era celoso?

Sí. Según el relato de la fuente, Poulos le había contratado un investigador hace como tres meses, para seguirle el rastro, saber qué hacía, a dónde iba y con quién. “Él era un hombre muy celoso, muy obsesivo. Nosotros lo tomamos de broma, nunca malinterpretamos nada”.

WhatsApp

La mujer cuenta que gracias a que su amiga dejó su WhatsApp abierto en el computador, han logrado esclarecer muchas cosas. “Contamos con la suerte de que ella dejó su WhatsApp abierto en mi computador, porque gracias a eso hemos recopilado demasiada información, fotos, videos, direcciones, ubicaciones y conversaciones de ellos”.



Una de estas pruebas sería que la maleta en donde fue envuelta la DJ era de él y aparece en uno de esos mensajes.



Toda esta información fue entregada a las autoridades.

¿Qué se sabe del caso?

Valentina Trespalacios fue encontrada muerta este domingo en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.



Según las primeras versiones, Valentina fue hallada muerta dentro de una maleta, por un reciclador que se encontraba trabajando en la zona.



Según ha contado su mamá, Laura Hidalgo, ellos se mudaron el viernes a un nuevo apartamento. “Ella iba feliz con ilusiones”.



Al día siguiente, la mamá cuenta que hablaron normal, y que incluso tuvo una conversación con uno de sus hermanos menores alrededor de las 10:00 de la noche y le mostró el apartamento. “Él los vio, estaban en piyama, hasta más o menos las 12:00 de la noche”.



Medicina Legal determinó en un informe preliminar que Valentina habría muerto por asfixia mecánica. Por su parte las autoridades están tras la pista de John Poulos, quien se dice habría huido del país.



Ante lo ocurrido, Laura Hidalgo quien fue hasta Medicina Legal en Bogotá para reclamar el cuerpo de su hija, le pidió a John Poulos entregarse y esclarecer lo que sucedió. “Te pido que te entregues para que esclarezcas el caso de mi hija, tu fuiste el último que la viste con vida”, dijo la madre de Valentina.