Familia de DJ asesinada en Bogotá señala al novio de la joven como sospechoso del crimen

La familia de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada en Bogotá, señala al novio de la víctima como el principal sospechoso del atroz crimen. El cuerpo de la joven fue encontrado este domingo 22 de enero dentro de una maleta en un contenedor de basura, en el barrio Los Cámbulos, al occidente de la capital.



Según Carlos Trespalacios, tío de la víctima, el novio de su sobrina fue la última persona con la que ella compartió antes de ser hallada muerta.



"Apareció en una maleta, con la pijama con la que generalmente dormía. Ella salió a rumbear con su prometido norteamericano el día viernes y sábado, incluso compartió mensajes de WhatsApp estando en la discoteca. No hay dudas que ellos estaban compartiendo, entonces queremos que él aparezca, que dé la cara, que nos dé su versión y nos diga dónde la dejó”, dijo en diálogo con Blu Radio el tío de la DJ.



Además, los familiares de la joven de 23 años piden a las autoridades que haya celeridad en las investigaciones. Sobre el novio de la víctima, el coronel José Bejarano, comandante de la Policía de Fontibón, aseguró que aún no hay información.



El Coronel señaló que el reporte de Medicina Legal aún no se conoce, pero en el momento del levantamiento del cuerpo, la joven “no tenía ningún signo visible de violencia” y no se evidenció el uso de armas de fuego ni cortopunzantes.



Sobre el crimen, el oficial aclaró que el cuerpo fue puesto a presión en la maleta, pero no desmembrado.



“Un habitante de calle nos informa que hay un cuerpo en un contenedor de basuras. El cuadrante se desplaza y estaba el cuerpo en una maleta. Cuando llega el laboratorio de criminalística se evidencia que estaba completo, no descuartizado ni desmembrado”, detalló.