El fiscal Francisco Barbosa entregó detalles de la investigación por el homicidio de Pecci

El fiscal Francisco Barbosa y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, entregaron nuevos detalles sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, luego de que cuatro de los presuntos responsables aceptaran los cargos imputados por este crimen.



En medio de una rueda de prensa adelantada en el Castillo San Felipe, en Cartagena, el funcionario atribuyó estos resultados al trabajo investigativo que adelantaron en 22 días. Según Barbosa, “no es posible salir impune de un crimen de este nivel”.



Además, el Fiscal reveló que los asesinos “lograron conocer la ubicación de Pecci, gracias a las redes sociales” y aseguró que “la vida no puede reducirse a publicar todo lo que uno hace en redes sociales”, refiriéndose a las publicaciones que el fiscal paraguayo y su esposa hicieron horas antes del crimen.



Barbosa también señaló que con las cámaras de seguridad lograron reconstruir toda la secuencia de los hechos en Cartagena relacionados con el homicidio de Pecci el pasado 10 de mayo.



Cabe recordar que los cinco presuntos implicados fueron capturados el viernes de la semana pasada en Medellín y posteriormente trasladados a Cartagena, donde un juez lleva el caso.



Entre los detalles, el Fiscal informó que los delincuentes “se reunieron para concretar el crimen. Francisco Luis Correa fue la persona que estructuró la operación con unos sicarios que viajaron de Medellín a Cartagena". Sin embargo, el presunto articulador del crimen no aceptó las acusaciones de la Fiscalía.



De las seis personas implicadas, “hay un ciudadano que es buscado por las autoridades. Todos cumplían una función específica. Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño eran los encargados de seguimiento y ubicación de la víctima, reportando permanentemente al señor Francisco Luis Correa", explicó Barbosa.



Por otro lado, “Eiverson Adrián Zabaleta era el encargado de transportar los sicarios y sacarlos del lugar después del crimen" y Wendre Still Scott es el presunto sicario.



En medio de la rueda de prensa, el Fiscal también dio a conocer que por el crimen de Marcelo Pecci habrían pagado aproximadamente 500 mil dólares, equivalente a dos mil millones de pesos.



Se espera que los implicados sean trasladados a Bogotá, donde permanecerán mientras se adelanta el juicio en su contra.