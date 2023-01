¿Dónde está Sara Sofía? Dos años después el paradero de la menor sigue siendo un misterio

Poco o nada se conoce del paradero de Sara Sofía Galván, la niña de 2 años de edad que desapareció hace dos años en Bogotá y de quien no se tienen pistas ciertas de su paradero. Desde ese momento su mamá, Carolina Galván, y su padrastro, Nilson Díaz, han dado varias versiones encontradas sobre lo que ocurrió, lo que ha dificultado la búsqueda.



Sara Sofía desapareció el 15 de enero de 2021. Ese día, su mamá, Carolina Galván, se la llevó de la casa de Xiomara, su tía, que la venía cuidando desde hacía unos meses, por el descuido de su progenitora quien no le prestaba atención.



La intención era recogerla y estar con ella tan solo un fin de semana, pero después empezó a sacar pretextos para no devolverla. Esto alertó a Xiomara quien emprendió la búsqueda de su sobrina.



El 29 de enero esta búsqueda la llevó hasta el jardín donde estudiaba la menor, pues se enteró que allí iban a entregar un bono para la niña, y que por supuesto Carolina sería la persona que lo recogería, tal vez en compañía de Sara Sofía.



Sin embargo, se llevó una gran desilusión y luego su preocupación aumento, cuando habló con la profesora del jardín y esta le contó que efectivamente Carolina y Nilson Diaz, habían ido a reclamar el bono de la niña, pero que no la habían llevado porque supuestamente estaba siendo cuidada por otra persona.



Días después, es decir el 18 de febrero, Xiomara recibió una llamada inesperada que cambió el curso de la búsqueda. Una conocida de Carolina, llamada Marisela, le dijo que su hermana estaba trabajando en el sector de Corabastos como prostituta y que Sara Sofía estaba muerta.



Según el relato de Marisela, Carolina le había dicho que la niña había muerto, después de que comió un plato de lentejas y se quedó dormida. A las tres horas, cuando la fueron a despertar, ya no tenía signos vitales, por lo que se llenaron de miedo y la metieron en una bolsa y una caja y la arrojaron al río Tunjuelito.



En ese momento surgió otra versión que decía que la menor estaba viva y que había sido vendida o entregada a otra persona. Por lo que incluso fue emitida una circular de Interpol para ubicarla en varios países.



Pero tras meses de investigaciones, la Fiscalía descartó esta versión y enfocó la búsqueda en encontrar el cuerpo de la menor, que aún no ha sido hallado.

Versiones encontradas

Los cambios de versión han sido la constante durante la investigación. Por ejemplo, aunque Nilson Díaz en un principio dijo que la menor estaba viva y que no sabía nada del caso, luego se retractó y reveló que en realidad la menor si había fallecido, e incluso entregó coordenadas específicas del lugar donde al parecer habría sido arrojada. Sin embargo, luego de la búsqueda de las autoridades en ese lugar, estas no encontraron nada.



Nilson también ha dicho que la menor murió a causa de unos golpes que Carolina le propinó.



Carolina Galván también ha cambiado su versión durante este tiempo. Ella ha dicho que no lanzó a la niña al río, ni tampoco la regaló, sino que tuvo que decir eso porque Nilson la tenía amenazada.



La verdad, según ella, es que la menor llevaba tres días dormida y cuando regresó la niña ya no estaba porque Nilson la había votado al caño.

A paso lento avanza el proceso penal

El 18 de marzo de 2021 Sara Sofía Galván y Nilson Díaz fueron imputados por la desaparición de la menor y enviados a la cárcel por el delito de desaparición forzada.



Pero cinco meses después el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá decretó la nulidad de todo lo actuado y ordenó la libertad inmediata de los dos procesados, por una seguidilla de errores de parte de la Fiscalía.



Estos errores tuvieron su génesis en la audiencia de formulación de imputación, porque la Fiscalía no indicó a Carolina y a Nilson cuáles eran los hechos jurídicamente relevantes por los que se les estaba imputando el delito de desaparición forzada. Es decir, “las condiciones modales en las que ocurrieron los hechos y la forma en que los procesados intervinieron”.



Ante esta situación Carolina y Nilson fueron recapturados días después y presentados nuevamente ante un juez de Garantías que los cobijó nuevamente con medida de aseguramiento intramural, donde se encuentran actualmente.



Seguido de esto el 17 de marzo de 2022 la Fiscalía formuló acusación en contra de ambos por el delito de desaparición forzada y en la última audiencia que se ha adelantado en este caso la juez admitió 15 testigos de los 24 fueron solicitados por la Fiscalía; a Carolina Galván le fueron inadmitidos tres testigos, de los 19 que presentó y a la defensa de Nilson Díaz le fue admitido un único testigo.

Cronología del caso:

• 18 de marzo de 2021: Fiscalía formula imputación contra Nilson Díaz y Carolina Galván.



• 10 de junio de 2021: Fiscalía presentó escrito de acusación.



• 30 de julio de 2021: El Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, decretó la nulidad de lo actuado a partir de la formulación de imputación, razón por la cual se hizo necesario vincularlos nuevamente al proceso mediante formulación de imputación.



• 4 de agosto de 2021: Nilson Díaz fue imputado y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.



• 6 de agosto de 2021: Carolina Galván fue imputada y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.



• 26 de octubre de 2021: Se realizó inspección amplia a la zona boscosa cerca al río Tunjuelito, lugar en donde transitaba de manera recurrente el señor Díaz, la cual fue fallida pese a la activación del equipo de criminalística quienes acompañaron esta actividad con caninos especializados y geo radar.



• 27 de octubre 2021: Fiscalía presenta escrito de acusación.



• 13 de diciembre de 2021: Se programa audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado 3 de Circuito Especializado, pero la defensa de Carolina Galván no asistió y justificó su inasistencia por encontrarse en licencia de maternidad.



• 7 de febrero de 2022: Se aplaza la audiencia porque el Inpec no trasladó al procesado Nilson Díaz.



• 17 de marzo de 2022: Fiscalía formula acusación en contra de Carolina Galván y Nilson Díaz por el delito de desaparición forzada agravada.



• Mayo a noviembre de 2022: Audiencias preparatorias.