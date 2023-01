Dos personas fallecieron luego de quedar atrapadas en un carro en inundación en Medellín

El fuerte aguacero que azotó por más de 4 horas a Medellín este sábado generó una tragedia. Un carro blanco que se movilizaba por el deprimido de Conquistadores, en el occidente de la capital antioqueña, quedó completamente bajo el agua y, según el reporte oficial del Dagrd, entregado a la 1:50 a.m. de este domingo, dos personas que estaban en su interior murieron.



Desde este deprimido, que conecta a la calle San Juan con la Autopista Sur, el alcalde Daniel Quintero confirmó los fallecimientos de los ocupantes del Audi –de placas HAK-339–. Sus identidades aún no se habían confirmado hasta el cierre de esta edición.



Si bien inicialmente el mandatario habló de tres personas muertas, en la madrugada el Dagrd confirmó que son dos las personas que perdieron la vida dentro del vehículo: una mujer y un hombre, ambos adultos.

🚨 Con nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín realizamos el rescate de los cuerpos sin vida, encontrados al interior de un vehículo sumergido en inundación en el sector Conquistadores. #BomberosMedellín pic.twitter.com/lwWkds4tY6 — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) January 15, 2023



No obstante, para la mañana de este domingo, se espera un nuevo reporte en torno a si había más personas dentro del vehículo y si el torrencial generó otras tragedias en la ciudad.



Y no es para menos, pues en el sector de Parques del Río –a unos 5 minutos a pie de donde fallecieron las dos personas– los fuertes vientos que se sintieron con las lluvias, que alcanzaron velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, tumbaron parte de las estructuras de los alumbrados.



El reporte indicó que se cayeron las 8 puertas de Encanto, como se bautizó el diseño con el que se levantaron los alumbrados, lo cual dejó a 10 personas heridas levemente.



La alerta fue atendida por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dgrd) y en el sitio fueron socorridas las 10 personas. De ellas, tres tuvieron que ser remitidas a centros hospitalarios.

🚨 Nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín continúa acompañando las emergencias por las fuertes lluvias en la ciudad. Hasta el momento, a la línea de emergencias 123 han ingreso más de 180 reportes por incidentes ocasionados por las precipitaciones.🚒🧑‍🚒 pic.twitter.com/eoQ41AdAnM — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) January 15, 2023



El alcalde encargado de Medellín, Juan Pablo Ramírez, comunicó que todos los heridos estaban fuera de peligro. “Fuertes vientos huracanados y lluvias afectan diversos puntos de la ciudad. Hay árboles caídos, inundaciones y contusiones en varias personas que se encontraban en el sector de los alumbrados”, escribió en la red social.

Hubo más emergencias

Además, la Alcaldía reportó desplomes de árboles, inundaciones en vía pública, a parte del incidente en Parques del Río, entre otras situaciones.



El Dagrd informó que en el sector del Ocho de Marzo una máquina con cuatro tripulantes atendía los desplomes, pero no reportó personas lesionadas.



Además, según la entidad, se presentó un movimiento en masa en Nuevos Conquistadores y en el deprimido de Bulerías se registró una inundación. En este último sitio no se reportan personas ni vehículos afectados.



Informaciones de ciudadanos también reportaron que la quebrada La Iguaná bajó desbordada y se escucharon sirenas de evacuación.



“El primer deprimido que se encuentra bajando de San Juan a la derecha para coger Parques del Río se inundó totalmente”, informó un lector.



El Siata, por su parte, reportó riesgo rojo en las quebradas La Picacha y Altavista y en el río Medellín. También riesgo naranja en el deprimido de Los Músicos - Alcantarillado Lidar.



El Dagrd, junto con Bomberos Medellín, dedicaban varias horas de la noche al monitoreo de los distintos puntos de la ciudad. Y es que estas lluvias que afectaron a la ciudad no son aisladas. En el país hay más de 50 municipios de 17 departamentos en alerta roja y naranja por deslizamientos, según el Ideam.



De hecho, en 2022 se presentaron 200 muertes por las lluvias. Estas se presentan por el fenómeno de La Niña, que se caracteriza por ser la fase fría del ciclo natural del clima llamado El Niño-Oscilación del Sur que afecta a varios continentes.