Capturan en Cali a presunto violador en serie; revelan que habría abusado de once mujeres

Las autoridades confirmaron la captura y judicialización de el 'violador de la perlas', un joven que es señalado como responsable de haber abusado de, al menos, once mujeres en el departamento del Valle del Cauca.



Al respecto, la Fiscalía General indicó que las investigaciones revelaron que el hombre no solo habría abusado sexualmente de once mujeres, sino que también extorsionó a otras dos y secuestró a una más.



Según la información conocida, el hombre, de 22 años, primero interactuaba con las mujeres por medio de una plataforma web y luego las recogía en una motocicleta para llevarlas a zonas despoblados de Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí donde, al parecer, las amenazaba de muerte con diferentes tipos de armas y las abusaba sexualmente de manera violenta.



Las investigaciones revelaron que luego de haber abusado de las mujeres, el sujeto les hurtaba sus pertenencias y se comunicaba con los familiares de ellas para exigirles dinero para devolver los elementos. Incluso, pidió dinero a cambio de dejar en libertad a una de las mujeres.



Sobre las víctimas, las autoridades indicaron que nueve de las mujeres que fueron agredidas sexualmente tenían entre 20 y 26 años y que, en su mayoría, eran de escasos recursos económicos.



El hombre fue capturado en el barrio Laureano Gómez, Comuna 18 de Cali, por servidores del CTI de la Fiscalía junto con soldados del grupo Gaula Militar y agentes de la Policía Nacional bajo la coordinación de un fiscal especializado. Al sujeto, le fueron incautados dos teléfonos celulares, una motocicleta, un maletín, tres cédulas, documentos médicos de una de las víctimas, tres carteras y un cuchillo.



Finalmente, la Fiscalía detalló que al sujeto se le imputaron cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado y extorsión agravada. Aunque no se allanó a los cargos imputados en su contra, en juez penal le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.