Hay expectativa en Buenaventura por lo que será el primer acercamiento entre el Gobierno Nacional con los integrantes de las bandas delictivas 'Shottas' y 'Espartanos'.



De acuerdo con lo detallado por la Presidencia, este miércoles en el Puerto se realizará un "laboratorio de paz" con el que el Gobierno buscará iniciar una fase exploratoria para, en un futuro, adelantar un proceso de paz con las subestructuras de la banda 'La Local'.



Al respecto, el Gobierno Nacional explicó que con este encuentro se pretende fortalecer un modelo de paz diferente a los que a lo largo de la historia se han llevado a cabo con diferentes grupos armados y bandas delictivas en el país. "Es un modelo, un laboratorio de paz para todo el país; no para replicar el mismo proceso, pero sí para generar confianza en otras organizaciones a nivel nacional", indicó la Presidencia.



Lea además: Video: Petro visitó a soldados heridos en emboscada que siguen en una clínica en Cali



Con relación a los acercamientos con 'Shottas' y 'Espartanos', el presidente Gustavo Petro manifestó que esta es una experiencia nueva e inédita para el país porque son diálogos con organizaciones que, en su mayoría, están conformadas por jóvenes que, desde temprana edad, han estado del lado de las armas.



El Mandatario recalcó que este "laboratorio" es un compromiso del Estado para resolver problemas sociales muy profundos que se localizan en Buenaventura. Además, detalló que este acercamiento será muy diferente a los diálogos que se adelantan con el ELN en Venezuela, porque será un proceso de pacificación urbano, el cual está más enfocado en acogimiento a la justicia.



"Es una experiencia nueva, inédita, que es con organizaciones de jóvenes armados, muy ligados al narcotráfico en barrios populares de Buenaventura, que son los 'Shotas' y los 'Espartanos'. Es un proceso de pacificación urbano y tiene más que ver con procedimientos de acogimiento a la justicia, no sin que haya un compromiso del Estado para resolver problemas sociales", manifestó el Presidente.



Por su parte, el monseñor Rubén Darío Jaramillo, Obispo de la Diócesis de Buenaventura y quien ha estado apoyando de cerca el acercamiento entre el Gobierno y las dos bandas delictivas, destacó que la posibilidad de diálogo ha permitido que 'Shotas' y 'Espartanos' hayan realizado un pacto de cese de hostilidades, acuerdo que ha llevado a que en el Puerto no se hayan registrado homicidios por varias semanas.



Lea también: Habrá aumento de soldados profesionales y de inversión social en el Cauca: Presidente Petro



"Nosotros estamos acompañándolos a ellos en la decisión autónoma que las dos bandas tomaron a principio del mes de septiembre, con base en las declaraciones del señor Presidente sobre la intención de la 'paz total'. Ha llegado una esperanza y eso es muy importante, y creemos que la paz comienza con esto, generando confianza y esperanza en estos jóvenes que no la han tenido", precisó el monseñor Jaramillo.



Desde la Presidencia de la República informaron que este miércoles en Buenaventura estarán presentes el presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, así como el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Ellos, junto a otros funcionarios del Gobierno Nacional, asistirán a un concierto por la 'paz total' que se realizará en el Puerto.