Capturan a presuntos responsables del atentado contra la contralora de Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina confirmó que en las últimas horas fueron capturados dos hombres señalados como presuntos autores materiales del atentado contra la contralora de la ciudad, María Fernanda Ayala, cometido el pasado 2 de septiembre.



"Capturados los presuntos criminales que atentaron contra nuestra contralora María Fernanda Ayala. Ahora la investigación debe orientarse al autor intelectual y las motivaciones. Gracias, Fiscalía General y Policía", indicó Ospina a través de Twitter.



El secretario de Seguridad de la ciudad, Carlos Soler, dio detalles sobre la captura y explicó que el ofrecimiento de la recompensa de $200 millones por información sobre el hecho dio resultado.



"Activamos la recompensa y estas surgen su efecto, irrumpen la estrategia de los criminales de mantener todo oculto porque siempre hay alguien viendo o escuchando, siempre estuvimos enterados", indicó.

Dijo además que se determinó que los hombres habrían sido los autores materiales del atentado, ya que uno de ellos habría sido quien disparó y el otro el que manejó la motocicleta.



Según informó el Secretario, los capturados están colaborando con la justicia, por lo cual, ahora las investigaciones están dirigidas a encontrar a quienes habrían sido los autores intelectuales del hecho.



"Se capturan a los autores materiales de la tentativa de homicidio en contra de la contralora, estas personas ya están en el proceso de legalización de la captura. Ahora van por los autores intelectuales porque la vida de los funcionarios públicos hay que respetarla", precisó.

Cabe recordar que el atentado contra Ayala se registró en la mañana del pasado 2 de septiembre cuando ella viajaba en la parte trasera de una camioneta y fue sorprendida por hombres a bordo de una moto quienes dispararon en varias oportunidades contra el vehículo, cuando se movía por el barrio Centenario.



"Volteamos en una cuadra y los disparos empezaron, yo no alcanzo a ver, los siento; creo que fue por el lado derecho, porque tengo todavía mi oído muy afectado. Mi motorista me dice, ¡es un atentado!, ¡agáchese!, pero cuando me tiro en el asiento, ya los tiros habían pasado. Es un milagro de Dios que no me haya pasado nada", dijo en ese momento la Contralora.