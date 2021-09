Autoridades frustraron intento de vándalos para quemar CAI de Puerto Rellena

Durante la jornada de manifestaciones de este 28 de septiembre en Cali, un grupo de personas arrojó objetos incendiarios contra el CAI de Puerto Rellena, en un intento de quemar la estructura.



Gracias a la rápida acción de la fuerza pública presente, se pudo evitar que el CAI fuera quemado y las personas que alteraron el orden del sector en ese momento, fueron dispersadas por el Esmad.

Lea también: Marchas de este martes en Cali se realizaron de manera pacífica y sin grandes alteraciones



"Desde este mañana teníamos información que iban a haber intentos de provocación en tres lados y uno era Puerto Rellena. Jóvenes que no son de la resistencia, que en algún momento intentaron participar y no se les permitió por su manera violenta. Los jóvenes tiran unas papas de fósforo para que parezca que están incendiando algo, provocan a la fuerza pública y estos reaccionan de manera preventiva con unos dos o tres gases lacrimógenos", informó Carlos Soler, secretario de Seguridad y Justicia de Cali sobre el hecho.



El CAI de Puerto Rellena en estos momentos se encuentra en reparación, tras resultar afectado durante las manifestaciones y el estallido social del paro nacional del 28 de abril.



"Hay unos jóvenes que se están mirando porque están cometiendo delito, están atacando a la fuerza pública y tienen que ser detenidos y llevados ante un juez, porque papas bombas ya es terrorismo y en ese entendido, así lo ven los jueces de la República. Este ya es un tema de captura y judicialización, porque ese vandalismo no lo vamos a permitir ni vamos a permitir que ataquen a los miembros de la fuerza pública", declaró Soler.