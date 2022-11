Pelé fue ingresado de urgencias por insuficiencia cardiaca, dicen medios brasileños

El astro del fútbol brasileño Pelé fue hospitalizado en Sao Paulo en medio de su tratamiento contra el cáncer, dijo el miércoles su hija, que añadió que no había "ninguna sorpresa o emergencia" en la situación.



Esto, pese a que muchos medios aseguraran que el emblema brasileño tenía una insuficiencia cardiaca.

La publicación de Kely Nascimento en Instagram se produjo después de que Espn Brasil informara que Pelé fue ingresado en el Hospital Albert Einstein con una "hinchazón general" y que estaba siendo sometido a varias pruebas para una evaluación más profunda de sus problemas de salud.

"Mucha alarma en los medios de comunicación hoy con respecto a la salud de mi papá. Está en el hospital regulando la medicación", escribió su hija. "No hay ninguna emergencia ni nuevo pronóstico grave. Estaré allí para el Año Nuevo y prometo publicar algunas fotos".



El exjugador, de 82 años, fue sometido a la extirpación de un tumor en el colon en septiembre de 2021 y desde entonces ha estado entrando y saliendo del hospital para recibir tratamiento de forma regular.



Espn Brasil informó que Pelé estaba teniendo problemas cardíacos y su personal médico mostró preocupación porque su tratamiento de quimioterapia no estaba teniendo los resultados esperados.



El representante de Pelé y el Hospital Albert Einstein no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.