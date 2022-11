Video: La reacción de Sergio 'Kun' Agüero al enterarse de la muerte de Andrés Balanta

La fiesta del Mundial de Qatar 2022 se vio opacada en Argentina y Colombia por la noticia del fallecimiento de Andrés Balanta, jugador colombiano del Atlético Tucumán.

Andrés, de 22 años, sufrió un desmayo en pleno entrenamiento con su equipo en suelo argentino y a pesar de los esfuerzos por reanimarlo fue imposible mantenerlo con vida.

Uno de los que vivió de manera sorpresiva la noticia de la muerte del futbolista caleño fue el exjugador argentino Sergio 'Kun' Agüero, quien estaba en plena transmisión del Mundial cuando se enteró del trágico suceso.

“No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mierda”, fue la primera reacción de Agüero, quien estaba acompañado por los periodistas Martín Souto y Morena Beltrán.

Recordemos que el 'Kun' tuvo que dejar la actividad del fútbol tras ser diagnosticado con una arritmia que le obligó a abandonar las canchas.

"Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil", agregó Agüero.

Incluso añadió Sergio que el médico le indicó: "Me dijo ‘tuviste suerte, porque si vos te hubieses desmayado era peor porque ahí tenemos que hacerte una reanimación y dependiendo de eso por ahí te quedan secuelas'. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar".

Por último, Agüero expresó sus sus condolencias y apoyo a la familia de Balanta, quien apenas tenía 22 años: “Hay que mandarle un abrazo a la familia y a todos los hinchas de Atlético. Qué mierda”.