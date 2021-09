Las autoridades de Cali reportaron que este lunes 6 de septiembre la ciudad completó veinte días, no consecutivos, sin registrar ninguna muerte violenta en lo que va de este 2021.



El anunció lo hizo el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler, a través de Twitter. Según explicó, esta es la primera vez en 35 años, a excepción del 2020, en los que la capital del Valle logra completar veinte días con cero homicidios.



"Buenas noticias para nuestra ciudad. Desde 1984, hace 35 años, no se presentaba esta situación de 20 días no consecutivos sin homicidios sin incluir el 2020, año atípico por pandemia y confinamientos", indicó Soler.



De acuerdo con las cifras del Observatorio de Seguridad de Cali, con relación a 2020, durante lo que va corrido de este mes en la ciudad se ha presentado una disminución del 48% en homicidios.



Según el informe, en septiembre en Cali se han registrado 15 asesinatos, 14 menos que los presentados durante el mismo periodo del año anterior.



Con relación al reporte de cero homicidios de este lunes y la reducción en los casos de muertes violentas del mes, el Secretario manifestó que el trabajo articulado de la Fuerza Pública es una de las razones por las que se ha logrado este reporte.



"El trabajo comprometido 24/7 de nuestra Policía, Ejército Nacional, Fiscalía General y de todas las agencias de seguridad del estado que trabajan para este fin. El apoyo de todo el gabinete y los entes de control. Seguimos trabajando por devolverle la seguridad a los caleños", precisó.

Reporte de muertes violentas en 2021

De acuerdo con el informe de Seguridad de las autoridades, en lo que va de 2021 en la capital del Valle se ha registrado un incremento del 23,7% en los casos de asesinatos respecto al mismo periodo de 2020.



Entre el 1 de enero y el 6 de septiembre en Cali se han reportado 871 homicidios, 167 casos más de los registrados en el mismo lapso de 2020.



Además, hasta este martes en la ciudad se ha registrado un aumento de muertes violentas en dieciséis comunas, entre ellas la Comuna 13 que con 91 homicidios, 22 más que en 2020, es el sector con el mayor incremento.



