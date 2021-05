Fake news: audios y videos con información falsa no se detienen con el paro

Álvaro José Carvajal Vidarte

Desde el primer día del paro nacional, que tuvo lugar el 28 de abril, las redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otras, se han visto alteradas por contenidos audiovisuales que buscan desinformar y poner en alerta a la ciudadanía. Entre lo que rueda por estos medios hay falsos en vivo, audios fuera de contexto y panfletos con información engañosa.



Uno de los casos más recientes fue el de un audio en el que se anuncia una alerta roja ante un supuesto ataque cibernético al sistema bancario por hackers. Ante esto, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali sacó un comunicado dejando claro que el audio es falso.



Asimismo, desde el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia, la Policía Nacional indicó que, en redes sociales, se han presentado más de 1.500 alertas de videos y mensajes de voz que pretenden desestabilizar la seguridad y el equilibrio ciudadano.



Igualmente, el ministro de Defensa, Diego Molano, presentó, durante una visita al Puesto de Mando Unificado Cibernético (PMU-Ciber), la evidencia de 78 noticias falsas (Fake News) y 44 de estas dirigidas a desprestigiar las actuaciones de algunas entidades, en el marco del paro nacional.

Puede leer: CAI y estaciones de Policía, afectados por situación de orden público en Cali



Entre tanto, ha sido a través de las herramientas del PMU-Ciber, que en un reporte entregado por el mismo funcionario, se pudo identificar una mala intención en un video grabado donde, a simple vista, se logra reconocer a un Policía que le entrega algo a un ciudadano.



En el video, quien está grabando se muestra al parecer fuera de contexto, debido a que manifiesta, mientras graba, que el oficial le habría entregado dinero a la otra persona con el fin de promover el daño a establecimientos y causar furor en las manifestaciones.



Al respecto, el ciudadano que aparece en el video desmintió al autor del mismo, y señaló que el policía solo le estaba entregando sus documentos personales.



En otra circunstancia, la categoría de los falsos en vivo no se quedó atrás. Durante el presente periodo de manifestaciones, en redes han circulado e incluso repetido muchas veces algunos de los videos que habían sido grabados en otro momento, sobre todo en Cali.



A propósito, los organismos de protección identificaron otro video en Sameco, en Cali, donde aparece el líder Alfredo Mondragón, quien se ha visto perjudicado por la masificación de un falso en vivo tomado desde su red.



“Es un en vivo de antes de la caída de la reforma tributaria donde yo aparezco cumpliendo una función de denuncia por presuntas agresiones de la Fuerza Pública. Este video se viene reproduciendo desde el 10 de mayo en múltiples cuentas”, expresó Mondragón.

Lea también: "Hay al menos siete homicidios en Cali en hechos relacionados con protestas": Fiscalía

La Policía hace un llamado a

la gente para que no hagan parte de este tipo de planes de desinformación e invita a la comunidad a que continúe denunciando este tipo de hechos.

¿Cómo identificar información falsa?



Colombiacheck y HR Networks brindaron recomendaciones para identificar la desinformación.



Colombiacheck dijo que en los audios con información falsa “la persona que habla no se identifica, no dice dónde trabaja, qué hace o de qué fuente toma la información. Siempre aseguran ser una fuente de autoridad con acceso privilegiado a información de maneras no comprobables”.



“Usan expresiones como: buenos amigos, hola familia, para tratar de crear una familiaridad que haga creíble la información, también apelan a la emocionalidad de quien escucha o buscan crear pánico, indignación, miedo o rabia. Se enfatizan en que no se trata de simples noticias falsas, que la información la debe saber todo mundo y que esta no se encontrará en los medios”, indicó el medio de fact-checking. Y aseguró que estos piden ser compartidos masivamente, “antes que los borren”.

Vea además: ¿Qué ha pasado y en qué van las investigaciones de Fiscalía durante el paro?



De igual manera, el CEO de HR Networks, Raúl Donado, agregó que “en efecto, hay unas organizaciones o grupos políticos que, en su afán de desprestigiar las instituciones y apoyar, digamos, la protesta y el paro que se inició en Colombia, utilizan plataformas tecnológicas que ya existen y que ofrecen redes sociales como Facebook y Youtube, que les permiten desarrollar contenido digital y postearlo como si fuera en vivo”.



“En estas redes como Facebook y Youtube, que son dos de las redes sociales a las que se tienen acceso a través de esta plataforma digital, se aprovechan los enemigos del Gobierno para hacer quedar mal a instituciones como la Policía, la Fiscalía o incluso a líderes políticos del Gobierno”, señaló Donado.



“Una vez aparezca en Facebook el ‘Live’, o en un Twitter o en un WhatsApp, inmediatamente debe remitirse a la página oficial y ahí la misma plataforma te indicará que es un pregrabado. Muchas veces, en estas campañas de desprestigio, y del ‘todo vale’, las plataformas tecnológicas se convierten en una herramienta de guerra mediática para algunos sectores, generando un impacto en la población”.



“Hay que ser muy cautos, precavidos y objetivos ante la reproducción de, no solamente este tipo de noticias que aparecen en los ‘lives’ y que son falsas, sino que también todo tipo de información que nos llegue a través de las plataformas digitales”, concluyó Donado.



¿Cómo verificar?

Según Colombiacheck: La fecha de publicación de la información no es reciente o es vaga: mañana, este mes, ahora mismo.



El texto está escrito en mayúscula sostenida y/o con signos de alarma.



No es clara la fuente de la información o los logos e imágenes parecen alteradas.



Piden ser compartidos en otras plataformas para que los reconozcan.