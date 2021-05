Al menos siete homicidios en Cali en hechos relacionados con el paro nacional, dice Fiscalía

Álvaro José Carvajal Vidarte

En Cali se presentaron siete de los 14 homicidios registrados en el país entre el 28 de abril y el 11 de mayo, en hechos que tienen relación directa con las manifestaciones del Paro Nacional.



Además, la Fiscalía General de la Nación investiga si otras cinco muertes violentas ocurridas durante las mismas fechas están relacionadas con las protestas.



Así lo dio a conocer este miércoles el Fiscal General, Francisco Barbosa, en su intervención en la sesión adelantada por la Cámara de Representantes para analizar la contingencia que atraviesa el país.



"Desde el 28 de abril al 11 de mayo se han presentado 34 muertes, de las cuales, con certeza, la Fiscalía puede decir que 14 de esos 34 muertes tienen relación con la protesta pública, diez procesos en verificación -uno en Bogotá, cinco en Cali, dos en Risaralda y dos en Valle del Cauca- y diez que no guardan relación directa con el Paro Nacional", indicó Barbosa.

#ATENCIÓN | Fiscal Barbosa reporta avances de acciones investigativas adelantadas con ocasión de jornadas de protesta. Durante su intervención en Plenaria de Cámara de Representantes se refirió a la manera cómo la entidad ha enfrentado la situación desde el pasado 28 de abril. pic.twitter.com/oQ8bpxseCv — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 12, 2021

El jefe del búnker dijo además que de los 14 homicidios, cuatro han sido esclarecidos.



"En un tiempo muy rápido, con todas las dificultades: tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas y uno fue cometido contra un capitán de la Policía en la ciudad de Soacha", informó.



Además de Cali, las muertes violentas en relación con las protestas se registraron en Madrid, Cundinamarca (2); Soacha, Cundinamarca (1); Pereira, Risaralda (1), La Virginia, Risaralda (1); Ibagué, Tolima (1); y Bogotá (1).

Sobre las muertes registradas, conocidas por distintas fuentes, se tiene un balance de 34 casos ocurridos entre el 28 de abril y este 11 de mayo. Se recopiló material probatorio que permite evidenciar que 14 homicidios tienen relación directa con las manifestaciones. pic.twitter.com/aBfZDDRhwx — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 12, 2021

"No podemos permitir la delincuencia"

A propósito de Cali, Barbosa también manifestó que durante su visita a Cali evidenció una situación de "zozobra" e invitó a rechazar los actos vandálicos ocurridos durante los últimos 15 días.



"Uno no puede bloquear una ciudad, ni una sociedad. Estuve observando filas de 200, 300 carros para proveerse de gasolina. No hay recolección de basura; entre el norte y centro, se está quemando la basura en las calles. Tenemos una situación de zozobra, destruyeron parte del sistema de transporte masivo MÍO", dijo el Fiscal.



Y añadió que "la protesta está muy bien, pero lo que no podemos permitir, y debemos rechazar todos los colombianos sin excepción y sin justificaciones, ni dobleces, es la delincuencia detrás de todas estas manifestaciones, eso daña a una sociedad, eso afecta la constitución institucional de un país".

Tras la visita del Fiscal Barbosa a la ciudad de Cali, donde se reunió con su equipo y el director seccional de esa ciudad, para hacer seguimiento a la estrategia de esclarecimiento por los diferentes sucesos, manifestó que “uno no puede bloquear una ciudad, ni una sociedad”. pic.twitter.com/OJQQUG0J8u — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 12, 2021

Investigaciones

El Fiscal también reveló cifras de capturas realizadas durante las manifestaciones, de las investigaciones por los casos de presunto abuso policial y de las denuncias de personas desaparecidas durante las protestas.



"Frente al tema de abuso de autoridad o lesiones personales agravadas por autoridad tenemos 180 denuncias", dijo Barbosa.



Indicó que se han realizado también "625 capturas, 152 imputaciones, 43 medidas de aseguramiento decretadas por los jueces. Tenemos entre los delitos más importantes el hurto agravado, el daño en bien ajeno, la obstrucción de vías públicas y la violencia contra servidor público".



Reveló que 612 policías han sido lesionados durante las manifestaciones. Por estos casos se han abierto 547 noticias criminales.



Sobre las desapariciones, aseveró que están trabajando en conjunto con la Defensoría del Pueblo y actualmente se tienen "168 activaciones de búsqueda urgente".



"Hemos ubicado 227 personas que habían hecho sus quejas a la Defensoría y se han encontrado y tenemos 153 inadmisiones de mecanismo de búsqueda por falta de información", añadió.