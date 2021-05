En Cali, Duque instalará mesa de diálogo con jóvenes la próxima semana, dice Mineducación

Álvaro José Carvajal Vidarte

El presidente Iván Duque instalará la próxima semana la primera gran mesa de diálogo del llamado Gran Pacto por la Juventud, en el que se espera recoger las opiniones y reclamos de los jóvenes sobre las diferentes problemáticas del país.



Así lo reveló este miércoles la ministra de Educación, María Victoria Angulo, a las afueras del Centro de Convenciones de Compensar, en Bogotá, donde el mandatario lideró una reunión con estudiantes.



La funcionaria destacó que en este momento hay espacios de negociación en Cali, "pero (en) la mesa de juventud que se dará la semana siguiente estará el señor presidente", según declaraciones recogidas por medios nacionales.

Vea también: Lo que tiene que saber sobre el anuncio de matrícula cero en universidades públicas



Añadió que el Gobierno espera llegar a otras regiones, como Caldas y Risaralda, donde también se instalarán espacios de diálogo.



"Nos reclama la juventud sintonizarnos, escuchar, construir, llegar a todos los espacios. Y obviamente, además de lo educativo que es un tema fundamental, sabemos que hay jóvenes en el país que no estudian ni trabajan"



Agregó que se necesita saber entonces "cómo abordar los temas de empleo juvenil, cómo abordar los temas de emprendimiento. Ha dicho el señor Presidente lo importante de dar garantías de participación política en espacios de liderazgo juvenil".



Gran Pacto por la Juventud

La principal conclusión de la reunión de este miércoles en Bogotá entre jóvenes y Gobierno fue la necesidad de construir un "Gran Pacto por la Juventud".



"Volvamos esta la oportunidad para que rápidamente tengamos ese Gran Pacto por la Juventud de Colombia. Y no es político, no es ideológico, no es partidista y, sobre todo, no debe ser electoral", enfatizó el Jefe de Estado en el espacio de diálogo.



El Mandatario invitó a los estudiantes a trabajar sobre elementos básicos en materia de conectividad y oportunidades de empleo, educación y representación.



"Las realidades que ustedes han planteado hoy no son de izquierda ni de derecha, son las realidades elementales para la juventud de nuestro país", sostuvo.



El Jefe de Estado sostuvo que invertirá todos sus esfuerzos en la construcción de ese Pacto para los jóvenes de Colombia y los invitó a elaborarlo de manera colectiva y con ellos como protagonistas.



"Yo quiero decirles: voy a poner toda mi energía, toda mi capacidad y todo el equipo de Gobierno para que este proceso salga bien. Pero los quiero invitar a que los protagonistas sean ustedes en esta interacción; que creemos estos espacios en el territorio; que demostremos que en este año, como país, vamos a ser capaces de vacunarnos, de reactivarnos, de trabajar por el más vulnerable y empoderar ese trabajo con la juventud", subrayó.

Puede leer: Tercera etapa de vacunación contra covid-19 será progresiva, dice Minsalud



Del encuentro participaron 36 jóvenes de Bogotá, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Huila, San Andrés y comunidades indígenas del Cauca y otros 15 de manera virtual.



Por parte del Gobierno, además del presidente Duque, hicieron presencia en el espacio la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez; la Ministra de Educación, María Victoria Angulo; el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; el Consejero Presidencial para la Juventud, Juan Sebastián Arango, y el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, entre otros.