Duque invita a jóvenes a dialogar y construir un "gran pacto por la juventud"

Andrés Camilo Osorio

El presidente Iván Duque se reunió con jóvenes de varios departamentos del país este miércoles en Bogotá, para escuchar sus opiniones y reclamos sobre diferentes problemáticas del país.



En dicha reunión, invitó a los jóvenes a construir un Gran Pacto por la Juventud y se comprometió a sacarlo adelante en su Gobierno con soluciones a corto, mediano y largo plazo.



“Volvamos esta la oportunidad para que rápidamente tengamos ese Gran Pacto por la Juventud de Colombia. Y no es político, no es ideológico, no es partidista y, sobre todo, no debe ser electoral”, enfatizó el Jefe de Estado en el espacio de diálogo.



Lea aquí: Lo que tiene que saber sobre el anuncio de matrícula cero en universidades públicas

A la convocatoria asistieron 36 jóvenes vinculados a diversas instituciones públicas y privadas de formación profesional, técnica y tecnológica de Bogotá, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Huila, San Andrés y de varias comunidades indígenas del Cauca. Otros 15 estudiantes participaron de manera virtual.



En ese entorno, el Mandatario invitó a los estudiantes a trabajar sobre elementos básicos en materia de conectividad y oportunidades de empleo, educación y representación.

“Las realidades que ustedes han planteado hoy no son de izquierda ni de derecha, son las realidades elementales para la juventud de nuestro país”, subrayó.



Por eso, reiteró el llamado a construir el Pacto por los Jóvenes en medio de las dificultades de la pandemia por el covid-19 y de las circunstancias de las movilizaciones del paro.

“Yo sé lo difícil que es este año, para mí, créanme, ver lo que trae una pandemia; pero ver que poco a poco hemos ido sorteando los momentos más difíciles, tiene que servirnos para que de este llamado —‘estallido’, le dicen algunos— surja el Gran Pacto por la Juventud de nuestro país”, recalcó.



El Jefe de Estado sostuvo que invertirá todos sus esfuerzos en la construcción de ese Pacto para los jóvenes de Colombia y los invitó a elaborarlo de manera colectiva y con ellos como protagonistas.

“Yo quiero decirles: voy a poner toda mi energía, toda mi capacidad y todo el equipo de Gobierno para que este proceso salga bien. Pero los quiero invitar a que los protagonistas sean ustedes en esta interacción; que creemos estos espacios en el territorio; que demostremos que en este año, como país, vamos a ser capaces de vacunarnos, de reactivarnos, de trabajar por el más vulnerable y empoderar ese trabajo con la juventud”, dijo.



Así mismo, los instó a poner la mirada en el Conpes de la Juventud, con el fin de que lo enriquezcan desde las regiones con las ideas que plantearon en el espacio de diálogo.



También puede leer: Duque anuncia en Cali matrícula gratuita para estudiantes de educación superior pública



“Quiero invitarlos a todos a que le pongamos ojo, atención, acción a ese Conpes, para conducir las ideas que aquí se han planteado” en las mesas de trabajo que se abrirán en los territorios, de manera que esta política pública salga adelante en el 2021, indicó. “Quiero comprometerme con ustedes en eso también”, agregó el Mandatario.



Indicó que la apertura de esos espacios regionales permitirá nutrir esta política pública, que se convertirá en una hoja de ruta para poner en marcha programas en favor de los jóvenes del país.



“Si nosotros abrimos estos espacios en las mesas regionales; si nosotros nos empezamos a nutrir de sus propuestas, ese Conpes será una hoja de ruta, ese Conpes validará el pacto y el pacto nos tiene que llevar a unos propósitos básicos comunes: educación universitaria gratuita, técnica, tecnológica gratuita, para estratos 1, 2 y 3”.

En ese sentido, enfatizó: “Mi mensaje a ustedes es que aquí estoy para escuchar, pero, sobre todo, para actuar con ustedes”.

Elecciones de consejos de Juventud



Además, el Presidente Duque los invitó a participar en las elecciones de los Consejos de Juventud que se realizarán en noviembre de 2021.



“Hoy los quiero invitar a todos ustedes, y ya se lo dije al Registrador Nacional (Alexander Vega Rocha), están los recursos, hagamos la elección de los Consejos Municipales de Juventud en el mes de noviembre, y que haya representantes de ustedes en democracia, con la voz de ustedes en democracia, en el municipio, en el departamento y a nivel nacional”, subrayó.



Finalmente, el Mandatario aseveró que sería importante sacar adelante la elección de los Consejos Juveniles mediante una interlocución con los gobiernos regionales, y los instó a que en ese momento esté construido el Pacto por los Jóvenes.